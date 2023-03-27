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الجزائر

تحقيق أمني حول انفجار للغاز في شقّة سكنية بالمدية (صور)

الشروق أونلاين
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تحقيق أمني حول انفجار للغاز في شقّة سكنية بالمدية (صور)
ح.م
مكان الانفجار

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية يوم الإثنين، بفتح تحقيق حول حادث انفجار للغاز، وقع بإحدى الشقق السكنية بحي المصلى في الولاية.

الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و80 سنة بجروح. مع تضرّر الشقتان المحاذيتان للمسكن الذي وقع فيه الانفجار.

وانتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث، رفقة مصالح الأمن. وبعد إجراء المعاينات اللازمة، أمر بفتح تحقيق للوقوف على ظروف هذا الانفجار وأسبابه.

وسيشمل التحقيق الأمني في حادث الانفجار، مدى الالتزام بمعايير السلامة والأمن الخاصة بالتجهيزات الكهرومنزلية، يضيف ذات البيان.

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