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الجزائر

8 إصابات نتيجة انفجار للغاز داخل منزل بالمدية

الشروق أونلاين
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8 إصابات نتيجة انفجار للغاز داخل منزل بالمدية
ح.م
صورة من الحادث

أصيب 08 أشخاص بجروح وحروق مختلفة على إثر انفجار للغاز بمنزل متبوع بحريق بولاية المدية.

وأفاد ببان لمصالح الحماية المدينة، الاثنين، أن فرقه تدخلت في حدود الساعة 04سا 45د من فجر الاثنين من أجل حادث تسرب للغاز متبوع بانفجار داخل منزل من طابق أرضي+ 01 طابق، بحي المصلى بلدية و دائرة المدية.

وأضاف البيان أن الحادث خلف 8 ضحايا في عين المكان تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 80 سنة أصيبوا بجروح متعددة، وحروق من الدرجة الثانية.

تم اسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى المدية.

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