تحيين الفهرس الرسمي للبذور والشتائل المرخصة للإنتاج والتسويق في الجزائر

الفهرس الرسمي المحين للأصناف الخاصة بالبذور والشتائل المرخصة للإنتاج والتسويق في الجزائر في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفهرس الرسمي المحين للأصناف الخاصة بالبذور والشتائل المرخصة للإنتاج والتسويق في الجزائر، بموجب قرار مؤرخ في 25 جانفي 2026 وموقع من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تضمن إلغاء جميع القرارات السابقة المعتمدة في هذا المجال خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2018.

ويحدد الفهرس الجديد المنشور بالجريدة الرسمية الأصناف المعتمدة في مختلف الشعب الزراعية، حيث تضم القائمة (أ) الخاصة بالحبوب 85 صنفاً من القمح الصلب، و56 صنفاً من القمح اللين، و40 صنفاً من الشعير، و25 صنفاً من التريتيكال، و14 صنفاً من الخرطال (الشوفان).

أما القائمة (ب) فتشمل 6 أصناف من القمح الصلب، و10 أصناف من القمح اللين، و7 أصناف من الشعير، و7 أصناف من التريتيكال، إضافة إلى صنفين من الشوفان.

وفي شعبة البطاطا، تضم القائمة (أ) 74 صنفاً من الأصناف البيضوية الممدودة الشكل، و128 صنفاً من أصناف ذات أشكال أخرى، بينما تشمل القائمة (ب) 13 صنفاً بيضوي الشكل ممدوداً و61 صنفاً من أصناف بأشكال أخرى.

كما يتضمن الفهرس أصنافاً من أصول الأشجار المثمرة، لاسيما التفاح والإجاص والخوخ والكرز والحمضيات، إلى جانب أصناف عنب المائدة.

وينص القرار على أن الأصناف المصادق عليها والمسجلة في الفهرس الرسمي فقط هي المسموح بإنتاجها وإكثارها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتسويقها، وفقاً للتشريع المعمول به في مجال البذور والنباتات.

كما أكد النص أن أي تسجيل جديد أو شطب لأي صنف من الفهرس الرسمي لا يتم إلا بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.