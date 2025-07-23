تخصصات جامعيّة “عن بُعد” وفق النمط الهجين

ضمن 4 ميادين لفائدة الناجحين في بكالوريا 2025

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للناجحين الجدد في بكالوريا 2025، خيار “التكوين عن بعد” ضمن 4 ميادين مختلفة بمؤسسات التعليم العالي، فضلا عن التسجيل بنظام التعليم المختلط (حضوري، وعن بعد) بجامعة التكوين المتواصل التي أُدرجت ضمن خيارات الطلبة الجدد للسنة الثانية على التوالي.

ومواصلة للإصلاحات التي مست نمط التعليم العالي في الجزائر بعد جائحة “كوفيد 19” والتي أفرزت أنماطًا مختلفة من التعليم منها التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، والتعليم الهجين، تقدم الوزارة للناجحين حزمة من الخيارات ضمن نمط “التعليم عن بعد” الذي يتيح جدول توقيت مرن للمسجلين، فضلا عن إمكانية الدراسة من دون عناء التنقل، وتتنوع التخصصات بين المهنية والأكاديمية ضمن 4 ميادين، وهي العلوم والتكنولوجية والرياضيات والإعلام الآلي، بالإضافة لعلوم التسيير والاقتصاد والآداب واللغات الأجنبية.

جامعة التكوين المتواصل تقدم تخصص الانجليزية الطبية

وفي السياق، يمكن لحاملي بكالوريا شعب التقني الرياضي تليها الرياضيات والعلوم التجريبية المشاركة في الترتيب باحتساب المعدل الموزون أو المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا للدراسة بنظام التعليم عن بعد تخصص الذاتية والآلية ومراقبة الطرائق الصناعية ليسانس مهني الذي يندرج ضمن ميدان العلوم والتكنولوجيا وتضمنه جامعة عنابة كتسجيل وطني .

أما في ميدان الإعلام الآلي، تتيح جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالعاصمة للناجحين في البكالوريا شعب الرياضيات كأولوية أولى تليها العلوم التجريبية، ثم التقني رياضي، التسجيل عن بعد في تخصص أنظمة الإعلام وهندسة البرمجيات ليسانس مهني، وهو تسجيل وطني يتم الترتيب فيه على أساس المعدل الموزون المحسوب أو العام المحصل عليه في البكالوريا مع احترام طاقات الاستيعاب المحددة في الجامعة.

الاقتصاد الرقمي والدولي.. تكوينات عن بعد

وفي ميدان العلوم الاقتصادية التسيير والعلوم التجارية، قدمت الوزارة خيارين للناجحين في شعب التسيير والاقتصاد والآداب والفلسفة كأولوية أولى، تليها الرياضيات والعلوم التجريبية وتقني رياضي كأولوية ثانية، وبعدها اللغات الأجنبية كأولوية ثالثة، ويتعلق الأمر بالتسجيل للدراسة عن بعد تخصص اقتصاد رقمي بجامعة الأغواط ليسانس أكاديمي، وتخصص اقتصاد دولي ليسانس أكاديمي بجامعة تبسة، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

ويمكن للناجحين في شعب اللغات الأدبية أولوية أولى، تليها الآداب والفلسفة أولوية ثانية، ثم شعب علوم تجريبية وتسيير واقتصاد، وأخيرا فنون التسجيل لدراسة اللغة الانجليزية ليسانس أكاديمي عن بعد بجامعة تلمسان، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا واللذان ينبغي أن يساويا أو يفوقا 11 من 20.

جامعة التكوين المتواصل تفتح أبوابها للطلبة الجدد

وفي سياق ذي صلة، تمنح جامعة التكوين المتواصل عبر مراكزها الموجودة في كل الولايات عدة خيارات للتسجيل في 4 ميادين مختلفة وهي الحقوق والعلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، بالإضافة للإنجليزية التقنية والانجليزية الطبية والعلوم الإنسانية، حيث تكون الدراسة ضمن نظام التعليم المختلط (حضوريا ابتداء من الساعة 17 مساء وعن بعد من خلال الأرضيات التعليمية).

ويمكن للطلبة الجدد اختيار دراسة تخصص الحقوق ضمن 54 ملحقة ومركز تكوين متواصل ذات التسجيل المحلي والجهوي بمختلف الولايات، حيث تمنح الأولوية في التسجيل لحاملي بكالوريا شعب الآداب والفلسفة واللغات الأجنبية، تسيير واقتصاد، فنون، تليها العلوم التجريبية، الرياضيات أولوية ثانية، ثم تقني رياضي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.

وتقدم جامعة التكوين المتواصل عبر 53 مركزا وملحقة عبر الوطن خيار التسجيل في العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية مع منح الأولوية لحاملي بكالوريا تسيير واقتصاد وبعدها آداب وفلسفة، ثم أولوية ثانية لشعب لرياضيات، العلوم التجريبية، تقني رياضي، في حين الأولوية الثالثة تخص شعبة لغات أجنبية، على أن يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا مع احترام قدرات الاستيعاب والتأطير في كل مركز.

اللغة الانجليزية التقنية عبر 35 مركزا

وتفتح جامعة التكوين المتواصل أبوابها ضمن 35 مركزا عبر الوطن للناجحين الراغبين في دراسة اللغة الانجليزية التقنية بنظام التكوين المختلط (حضوري، عن بعد)، وتمنح الأولوية في التسجيل لحاملي بكالوريا شعبة لغات أجنبية، تليها الآداب والفلسفة، ثم باقي الشعب بداية بالعلوم التجريبية والرياضيات، ثم التقني رياضي تليها تسيير واقتصاد وأخيرا فنون، ويجرى الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب باحتساب علامة مادة اللغة الانجليزية أو المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا .

وتضمن جامعة التكوين المتواصل ولأول مرة تخصصا جديدا لفائدة الطلبة الجدد المسجلين في شعب العلوم الطبية، حيث تتيح لهم خيار التسجيل للتكوين عن بعد في تخصص اللغة الانجليزية الطبية والمتاح عبر 36 مركزا ذو تسجيل محلي وجهوي، واستثناء سيكون التكوين في هذا التخصص عن بعد فقط مع برمجة امتحانات نهاية السداسي حضوريا، وهو متاح لحاملي بكالوريا شعب العلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي المسجلين في العلوم الطبية.

وتتيح وزارة التعليم العالي للناجحين في بكالوريا 2025 إمكانية التسجيل في ميدان العلوم الإنسانية (علوم الإعلام والاتصال) للدراسة وفق النمط الهجين (عن بعد وحضوري بداية من 17 مساء) عبر 37 مركزا وملحقة عبر الوطن تابعة لجامعة التكوين المتواصل وهذا لفائدة حاملي بكالوريا آداب وفلسفة، ثم لغات أجنبية، ثم فنون كأولوية أولى، ثم شعبة علوم تجريبية كأولوية ثانية، على أن يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.