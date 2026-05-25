تخفيضات استثنائية على الرحلات نحو الجزائر

الخطوط الجزائرية تفاجئ المسافرين قبل العيد..

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق عرض ترويجي خاص بمناسبة عيد الأضحى لفائدة المسافرين نحو الجزائر، يتضمن تخفيضا بنسبة 20 بالمائة (دون الرسوم) على الرحلات الدولية باستعمال الرمز الترويجي HAPPYEID.

وفي بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أوضحت الشركة أن العرض متاح خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 ماي 2026، فيما حدد تاريخ 5 جوان 2026 كآخر أجل للعودة بالنسبة للمسافرين المستفيدين من هذا التخفيض.

وأضافت الخطوط الجوية الجزائرية أن عملية الحجز متوفرة حصريا عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الخاص بها، في إطار عروضها الموسمية الموجهة لتسهيل تنقل أفراد الجالية والمسافرين نحو أرض الوطن خلال فترة عيد الأضحى.