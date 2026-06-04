تخفيض إضافي على الرحلات البحرية لـ “جي.أن.في” الإيطالية.. وهذه شروطها

احتفالا بمرور عام على دخولها السوق الجزائرية

أطلقت شركة “جي.أن.في- GNV Grandi Navi Veloci الإيطالية للنقل البحري، بالشراكة مع وكيلها العام في الجزائر “أف.أل.تي ماريتيم AFLT MARITIME، تخفيضا استثنائيا إضافيا بنسبة 10 بالمائة على الرحلات البحرية، وذلك إضافة إلى التخفيض الترويجي الحالي البالغ 30 بالمائة على الحجوزات.

وأفاد بيان للناقل البحري الإيطالي الخميس، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن هذا العرض يطبق على الحجوزات المؤكدة إلى غاية 7 جوان 2026، وذلك على الرحلات المبرمجة إلى غاية 15 سبتمبر 2026، وفي حدود المقاعد المتاحة.

ودعا البيان المسافرين الراغبين في الاستفادة من هذا العرض إلى إتمام حجوزاتهم عبر الوكالات المعتمدة أو من خلال قنوات الحجز المعتادة قبل التاريخ المحدد.

وكما هو معلوم فإن الشركة الايطالية للنقل البحري للمسافرين “جي.ان.في” تقوم بتسيير رحلات من ميناء سيت جنوبي فرنسا نحو بجاية والعاصمة منذ مطلع جوان 2025.

وأضاف البيان أنه وبمناسبة الذكرى الأولى لتواجدها في السوق الجزائرية، فقد جاءت هذه المبادرة الخاصة في إطار مكافأة وفاء المسافرين واستقطاب مزيد من الزبائن على خطوطها البحرية بين الجزائر وأوروبا.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا التزام “جي.أن.في” بتطوير خدماتها في السوق الجزائرية ومرافقة الطلب المتزايد على النقل البحري من خلال توفير رحلات تجمع بين الراحة وجودة الخدمة.

ووفقا لبيان الناقل البحري الإيطالي، فأن هذه العروض تؤكد مجدداً ارتباط GNV بالسوق الجزائرية وحرصها على مرافقة زبائنها على المدى الطويل، كما أنها تندرج ضمن الالتزام المشترك بين “جي.أن.في” وشريكها “أف.أل.تي ماريتيم” الرامي إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الجزائر وأوروبا.

التموقع والتطور في السوق الجزائرية

وفي تصريح له، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “أف.أل.تي ماريتيم”، حميد بطاطا، أن السنة الأولى من نشاط شركة GNV في الجزائر تمثل مرحلة أساسية في ترسيخ حضورها داخل هذا السوق الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه ومنذ انطلاق عملياتها، تمكنت الشركة من تأمين ما يقارب 100 رحلة بين الجزائر وفرنسا، بما يعكس تطور الطلب وثقة المسافرين في خدماتها.

وأضاف ” تميزت هذه المرحلة الأولى بتطور تدريجي في الخدمات وتكييف مستمر للعروض بما يتماشى مع احتياجات السوق الجزائرية، مع مواصلة تحسين جودة تجربة السفر على الخطوط البحرية”.

وأوضح بطاطا ان هذه النتائج تعكس متانة تموق الشركة في السوق الجزائرية ووجاهة رؤيتنا على المدى الطويل، مشددا على أنها ستواصل الاستثمار في تعزيز جودة خدماتها وتطوير خطوطها البحرية، ودعم حركة التنقل بين الجزائر وأوروبا، بما يساهم في تنشيط المبادلات الاقتصادية والسياحية بين ضفتي المتوسط، لفائدة الجالية الجزائرية والنشاط السياحي.