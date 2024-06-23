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الجزائر

تدريب طبّي تكتيكي من الـ “FBI” لمجموعة “GOSP” الجزائرية

الشروق أونلاين
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تدريب طبّي تكتيكي من الـ “FBI” لمجموعة “GOSP” الجزائرية
ح.م
جانب من التكوين

قدم 4 خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة (FBI) خلال شهر جوان، تدريبًا طبيًا تكتيكيًا لمجموعة العمليات الخاصة التابعة للشرطة الجزائرية (GOSP).

وسيؤدي هذا التكوين، حسب ما ذكرته السفارة الأمريكية على صفحتها في فيسبوك، إلى تحسين المهارات الطبية للمتدرّبين، في البيئات عالية الخطورة. على غرار مواقف إطلاق النار وإنقاذ الرهائن.

ويتمثل التدريب الذي رعته سفارة الولايات المتحدة في الجزائر، في تدريب العناصر الأمنية على مهارات إنقاذ الحياة في حالات الطوارئ.

وهو يتيح للضباط المتدرّبين القدرة على تقييم الإصابات بسرعة، وتوفير العلاج لتحقيق استقرار المرضى حتى يتم إجلاؤهم.

ويعدّ الطب التكتيكي أمرًا أساسيًا لسلامة المتدخلين الأوائل في عمليات الإنقاذ المتدرّب عليها. إذ يعنى بتوفير الرعاية الطبية للمدنيين المعرضين للخطر، تضيف السفارة.

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