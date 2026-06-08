تدشين مصنع للآجر بأدرار ضمن برنامج تثمين الأملاك المصادرة

سيوفر 100 منصب شغل وبطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنوياً

أشرف وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الاثنين، على تدشين مصنع الآجر ببلدية فنوغيل بولاية أدرار، التابع لشركة “سيمكا” فرع مجمع “جيكا”، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تثمين الأملاك المصادرة وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية والإنتاجية.

وجرى التدشين بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي ووالي أدرار فضيل ضويفي، حيث يعد المشروع من بين الأصول الاقتصادية المصادرة التي تم استرجاعها وإعادة تأهيلها ووضعها حيز الاستغلال.

ويمتد المصنع على مساحة إجمالية تقدر بستة هكتارات، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية النظرية 300 ألف طن سنوياً، ما من شأنه دعم إنتاج مواد البناء وتلبية الطلب المحلي والجهوي. كما يُرتقب أن يوفر أكثر من 100 منصب شغل مباشر، بما يعزز الحركية الاقتصادية والتنمية المحلية بالمنطقة.

وخلال الزيارة، قُدم عرض حول عملية إعادة تأهيل الوحدة الصناعية وإدخالها حيز الخدمة، والتي أُنجزت بكفاءات جزائرية وبالتعاون مع مؤسسة الصيانة للشرق (SME)، في إطار شراكة تقنية سمحت باستكمال الأشغال وتشغيل المصنع.

كما تفقد الوفد الوزاري مختلف خطوط الإنتاج واطلع على مراحل التصنيع وظروف سير العملية الإنتاجية، إضافة إلى الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بنشاط الوحدة.

وأسدى وزير الصناعة جملة من التوجيهات ركزت على الاستغلال الأمثل للموارد والمواد الأولية، وتحسين مردودية الإنتاج وجودة المنتجات، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة والأمن داخل المصنع وحماية العمال وتحسين ظروف عملهم. كما شدد على ضرورة التحكم في مختلف مراحل الإنتاج بما يضمن مطابقة المنتوج للمعايير المعتمدة ورفع قدرته التنافسية.

وأكد الوزير أن دخول هذه الوحدة الصناعية حيز الاستغلال يجسد الجهود المبذولة لتحويل الأملاك المصادرة إلى مشاريع منتجة تساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل ودعم التنمية المحلية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة إدماج هذه الأصول في الدورة الاقتصادية وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية.