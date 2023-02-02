تذاكر مجانية للجماهير في نهائي الشان والمباراة الترتيبية

قررت السلطات العمومية مجانية تذاكر المباراة النهائية، والمباراة الترتيبية لشان الجزائر.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها: “تشجيعا للجماهير الجزائرية التي حضرت بقوة خلال كل مباريات شان الجزائر 2022، تنهي وزارة الشباب والرياضة مشجعي الفريق الوطني ان السلطات العمومية قررت مجانية الحجز في منصة التذاكر الالكترونية tadkirati.chan2022.dz”. الخاصة نهائي الشا، والمباراة الترتيبية”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “مجانية الحجز بالنسبة للتذاكر لخاصة بمباراة نهائي الشان هذا السبت 04 فيفري 2023 بملعب نلسون مانديلا ببراقي وكذا المباراة الترتيبية المبرمجة غدا الجمعة 03 فيفري بملعب ميلود هدفي بوهران”.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن عملية حجز التذاكر تنطلق صبيحة الخميس، وقالت في هذا السياق:

“تبدأ عملية الحجز على المنصة الاكترونية tadkirati.chan2022.dz ابتداء من الساعة العاشرة لصباح اليوم الخميس 02 فيفري 2023”.

وقالت الوزارة في بيانها أن جميع شروط إقتناء التذاكر عبر المنصة الإلكترونية وسحبها تبقى سارية المفعول، وفق الشروط التالية:

1 – “حجز 5 أماكن على الأكثر عن طريق المنصة الالكترونية tadkirati.chan2022.dz.

2- إدخال المعلومات الكاملة المطلوبة.

3- التقدم شخصيا ببطاقة التعريف الوطنية لنقطة السحب بعد طبع وصل التسليم في المنصة الالكترونية.

4- لن يتم تسليم اي تذكرة في نقاط السحب دون تقديم بطاقة الهوية.

5- لن يتم تسليم التذكرة للقاصرين بدون مرافق‎‎.

وجاء قرار السلطات العمومية، بمجانية تذاكر نهائي الشان والمباراة الترتيبية للبطولة، تشجيعا للجماهير الجزائرية التي حضرت بقوة خلال كل مباريات شان الجزائر 2022.