ترامب: إيران قد تمنعني من حضور زفاف ابني

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه قد لا يتمكن من حضور زفاف نجله الأكبر دونالد ترامب جونيور نهاية الأسبوع الحالي بسبب انشغاله بالحرب على إيران وملفات أخرى.

وأكد الرئيس الأميركي في حديث للصحفيين في البت الأبيض مساء أمس الخميس أن لديه العديد من المشاغل في ظل الحرب على إيران، فضلاً عن مخاطر اغتياله، ناهيك عن أن التوقيت غير مناسب إطلاقاً.

وأوضح ترامب، أن الحفل سيكون “خاصًا وصغيرًا”، مضيفًا: “سأحاول الحضور، لكنني في خضم أمور كثيرة. قلت لهم إن التوقيت ليس مناسبًا بالنسبة لي، لديّ أمر يُدعى إيران، إلى جانب ملفات أخرى”.

وأضاف ساخرًا: “هذه معركة لا يمكنني الفوز بها. إذا حضرت سأتعرّض للهجوم، وإذا لم أحضر سأتعرّض للهجوم أيضًا، من الإعلام الكاذب بالطبع”.

وقال ترامب إن نجله مرتبط بشخص “يعرفه منذ فترة طويلة”، معربًا عن أمله في أن يحظى الزوجان بزواج سعيد.

وكان دونالد ترامب جونيور قد أعلن خطوبته على بيتينا أندرسون في ديسمبر الماضي، واصفا الخطوة بأنها “انتصار كبير” مع نهاية العام.

وذكرت تقارير إعلامية أن مراسم الزفاف ستقام نهاية الأسبوع الجاري في جزيرة خاصة بجزر البهاما، بحضور عدد محدود من أفراد العائلة والأصدقاء.