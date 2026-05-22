-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

ترامب: إيران قد تمنعني من حضور زفاف ابني

الشروق أونلاين
  • 388
  • 0
ترامب: إيران قد تمنعني من حضور زفاف ابني
أرشيف
ترامب برفقة ابنه الأكبر

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه قد لا يتمكن من حضور زفاف نجله الأكبر دونالد ترامب جونيور نهاية الأسبوع الحالي بسبب انشغاله بالحرب على إيران وملفات أخرى.

وأكد الرئيس الأميركي في حديث للصحفيين في البت الأبيض مساء أمس الخميس أن لديه العديد من المشاغل في ظل الحرب على إيران، فضلاً عن مخاطر اغتياله، ناهيك عن أن التوقيت غير مناسب إطلاقاً.

وأوضح ترامب، أن الحفل سيكون “خاصًا وصغيرًا”، مضيفًا: “سأحاول الحضور، لكنني في خضم أمور كثيرة. قلت لهم إن التوقيت ليس مناسبًا بالنسبة لي، لديّ أمر يُدعى إيران، إلى جانب ملفات أخرى”.

وأضاف ساخرًا: “هذه معركة لا يمكنني الفوز بها. إذا حضرت سأتعرّض للهجوم، وإذا لم أحضر سأتعرّض للهجوم أيضًا، من الإعلام الكاذب بالطبع”.

وقال ترامب إن نجله مرتبط بشخص “يعرفه منذ فترة طويلة”، معربًا عن أمله في أن يحظى الزوجان بزواج سعيد.

وكان دونالد ترامب جونيور قد أعلن خطوبته على بيتينا أندرسون في ديسمبر الماضي، واصفا الخطوة بأنها “انتصار كبير” مع نهاية العام.

وذكرت تقارير إعلامية أن مراسم الزفاف ستقام نهاية الأسبوع الجاري في جزيرة خاصة بجزر البهاما، بحضور عدد محدود من أفراد العائلة والأصدقاء.

مقالات ذات صلة
الأولوية اليوم لإنقاذ الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات

الأولوية اليوم لإنقاذ الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات

كندا و5 دول أوروبية تستدعي سفراء الاحتلال

كندا و5 دول أوروبية تستدعي سفراء الاحتلال

غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق شامل حول الهجوم على مسجد في كاليفورنيا الأمريكية

غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق شامل حول الهجوم على مسجد في كاليفورنيا الأمريكية

بوتين في بكين عقب رحيل ترامب.. ما أسرار الزيارة؟

بوتين في بكين عقب رحيل ترامب.. ما أسرار الزيارة؟

ردا على مذكرة الجنائية الدولية باعتقاله.. سموتريتش يتوعد بحرب ضروس!

ردا على مذكرة الجنائية الدولية باعتقاله.. سموتريتش يتوعد بحرب ضروس!

“أحمدي نجاد كان الخيار”.. تفاصيل أخطر خطة سرية لإسقاط نظام إيران

“أحمدي نجاد كان الخيار”.. تفاصيل أخطر خطة سرية لإسقاط نظام إيران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد