ترامب: “المفاوضات بشأن إنهاء الحرب في غزة في مراحلها النهائية”

قال إن "الاتفاق يمكن أن يفتح الطريق أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط"

نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن دونالد ترامب يوم الأحد، قوله إن “المفاوضات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة في مراحلها النهائية”. مضيفا أن “الاتفاق يمكن أن يفتح الطريق أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط”.

وأكد ترامب في مقابلة مع “أكسيوس” أن “خطته لا تهدف فقط إلى إنهاء الحرب في غزة. بل إلى استئناف جهود أوسع نطاقًا لتحقيق السلام في المنطقة”، على حدّ تعبيره.

قبل أن يردف:”إذا نجحنا في تحقيق ذلك، فستكون هذه أول فرصة لتحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط. ولكن علينا إنجازه أولًا”.

وتتضمن خطة ترامب، وفق ما نقله المصدر ذاته، 21 بندا. على غرار وقف إطلاق النار الدائم في القطاع، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى المقاومة. مقابل الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا.

كما تدعو الخطة إلى إقرار “آلية حكم جديدة في غزة، تشمل مجلسًا دوليًا وعربيًا، يضم ممثلًا عن السلطة الفلسطينية، وحكومة تكنوقراطية”. إلى جانب قوة أمنية تضم فلسطينيين، وعسكريين من دول عربية وإسلامية.

وتشمل الخطة أيضا التزام الاحتلال الصهيوني بعدم ضمّ الضفة الغربية أو احتلال أجزاء من غزة. مع نزع سلاح “حماس” وتدمير كل الأسلحة الثقيلة والأنفاق المتبقية في القطاع.

من جهتها، نفت “حماس” في وقت سابق من اليوم، “ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول استلامها أي مقترحات جديدة من الوسطاء”. مؤكدة أن “المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة (لوفدها المفاوض) في الدوحة”.

وشدّدت الحركة في بيان نشرته صباح الأحد، على “استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية”.