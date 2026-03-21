ترامب على عملة ذهبية.. قرار غير مسبوق يشعل الجدل في الولايات المتحدة

أثار قرار وضع صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عملة ذهبية موجة واسعة من الجدل في الولايات المتحدة، باعتباره خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

ووفقا ما أوردته تقارير إخبارية فقد أقرت لجنة فيدرالية أميركية للفنون، الخميس، التصميم النهائي لعملة تذكارية ذهبية عيار 24 قيراطا تحمل صورة رامب، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في الرابع من جويلية.

وجاءت موافقة لجنة الفنون، التي يضم أعضاؤها مؤيدين للرئيس الجمهوري وقد عيّنهم ترامب في وقت سابق من هذا العام، من دون أي اعتراض، ما يمهد الطريق أمام دار سك العملة الأميركية لبدء إنتاج القطعة، التي لا تزال قيمتها الاسمية وحجمها قيد النقاش.

وقال أمين الخزانة، براندون بيتش، في بيان: “مع اقتراب الذكرى الـ250 لبلادنا، يسعدنا إعداد عملات تجسد الروح الراسخة لأمتنا وديمقراطيتنا، ولا توجد صورة أكثر رمزية لتتصدر هذه العملات من صورة رئيسنا الحالي، دونالد جيه. ترامب”.

ويُعد هذا الإجراء غير المسبوق مثالا جديدا على تجاوز ترامب وحلفائه للأعراف التقليدية المتبعة مع الرؤساء الأميركيين، بل وحتى للقانون، من أجل تحقيق ما يريد.

كما يمثل أحدث خطوة في مساعي ترامب لتخليد اسمه وصورته في السجل التاريخي الأميركي، بعد إطلاق اسمه على مؤسسات ومعالم عدة، بينها معهد السلام الأميركي ومركز كينيدي للفنون الأدائية، فضلا عن فئة جديدة من البوارج الحربية، إلى جانب تكريمات أخرى.

وينص القانون الفيدرالي على أنه لا يجوز أن يظهر أي رئيس على قيد الحياة على العملة الأميركية.

لكن ميغان سوليفان، القائمة بأعمال رئيس مكتب إدارة التصميم في دار السك، قالت إن وزير الخزانة يملك صلاحية الترخيص بسك وإصدار عملات ذهبية جديدة من عيار 24 قيراطا، وهي صلاحية استخدمها سكوت بيسنت لتجاوز هذا الحظر ووضع صورة ترامب على العملة.

وقدمت سوليفان التصميم النهائي للعملة خلال اجتماع اللجنة في مارس، الخميس، مشيرة إلى أن ترامب وافق عليه.

وقالت: “بحسب ما فهمت، فإن وزير الخزانة عرض هذا التصميم، إلى جانب تصاميم أخرى، على الرئيس، وكان هذا من بين الخيارات التي وقع عليها اختياره”.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو دار سك العملة على طلبات التعليق التي قُدمت عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

وستظهر العملة، وفقا لرويترز، ترامب بملامح صارمة وهي ينحني فوق مكتب وينظر إلى الأمام، استنادا إلى صورة معروضة في المعرض الوطني للصور في واشنطن.

وقال مفوض اللجنة تشامبرلين هاريس، وهو أحد كبار مساعدي ترامب في البيت الأبيض: “أعلم أنها صورة قوية جدا وتعكس الصلابة، وأعتقد أنه من المناسب أن يظهر رئيس يتولى قيادة البلاد في عامها الـ250 على عملة تذكارية تخص هذه المناسبة”.