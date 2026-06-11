ترامب: لا ضربات ضد إيران وسنعلن موعد التوقيع على الاتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، تراجعه عن الضربات العسكرية التي هدّد شنّها على إيران. مشيرا إلى اقترابه من التوقيع على اتفاق جديد مع طهران.

وفي بيان أصدره اليوم، برّر ترامب قراره بالقول إن “المفاوضات مع جمهورية إيران الإسلامية، قد رُفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية، وحظيت بالموافقة”.

مردفا:”لذلك قمتُ، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، بإلغاء الضربات الجوية والقصف المقرر إجراؤه ضد إيران هذا المساء”.

قبل أن يضيف:”وقد تمت الموافقة على بنود المفاوضات والنقاط النهائية، من حيث المبدأ والتفاصيل الدقيقة، من قبل جميع الأطراف المعنية”.

وحول الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، ذكر ترامب الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر. كما أشار إلى وجود “دول أخرى” لم يذكرها.

وفي ختام بيانه أكد ترامب أن ما يسمّيه” الحصار البحري” على إيران، سيبقى “ساري المفعول بالكامل، حتى يتم الانتهاء من هذه الصفقة”. متابعا يقول:”سيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبًا”.