-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

ترامب يستعد لفرض حصار مطول على إيران

الشروق أونلاين
  • 200
  • 0
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لفرض حصار بحري مطول على إيران وطلب من مساعديه الاتسعداد لذلك.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن ترامب طلب من مساعديه الاستعداد لفرض حصار بحري مطول على الموانئ الإيرانية، في وقت ورفض فيه للمقترح الإيراني بفتح مضيق هرمز وتأجيل التفاوض بشأن الملف النووي.

وأضافت الصحيفة إن ترامب قرر خلال اجتماعات مع كبار مساعديه، أمس الثلاثاء، مواصلة الضغط على قدرة إيران على تصدير النفط، باعتراض أي سفينة متجهة إلى موانئ إيران أو قادمة منها.

واعتبر ترامب أن هذا الخيار “أقل خطورة”، من استئناف القصف أو الانسحاب الكامل من النزاع.

وقال ترامب، الثلاثاء، إن إيران طلبت من الولايات المتحدة رفع الحصار البحري عن المضيق بينما يجري الطرفان مفاوضات لإنهاء الحرب التي استمرت شهرين وأثرت بشكل كبير على إمدادات الطاقة العالمية.

وألمحت إيران إلى استعدادها لقبول اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق مقابل إنهاء واشنطن حصارها على الموانئ الإيرانية، مع تأجيل المفاوضات الأكثر تعقيداً بشأن برنامجها النووي.

وقالت “وول ستريت جورنال”، إن ترامب رفض المقترح الإيراني، معتبراً أنه دليل على أن إيران “لا تتفاوض بحسن نية”.

ونقلت شبكة “سي أن أن” عن مصادر مطلعة قولها إن الوسطاء في باكستان يتوقعون أن تقدم إيران مقترحاً معدلاً لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد