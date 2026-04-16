ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، 16 أفريل، في منشور له على منصة “تروث سوشيال” عن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام.

وكتب ترامب في منشوره: “أجريتُ للتو محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني المحترم جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واتفق الزعيمان على أنه، تحقيقًا للسلام بين بلديهما، سيبدآن رسميًا وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة [العاشرة مساءً بتوقيت الجزائر]”.