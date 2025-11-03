ترامب يقول إنه “أجمل بكثير” من المترشح المسلم لانتخابات نيويورك زهران ممداني

-- -- -- / -- -- --
يعد المترشح المسلم الأكثر حظا للفوز بانتخابات عمدة نيويورك

الشروق أونلاين
زهران ممداني

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المترشح المسلم الأوفر حظا لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، قائلا بأنه “أجمل بكثير” من المرشح الذي وصفه بـ “الشيوعي”.

وصدر هذا من ترامب خلال مقابلته مع برنامج “60 دقيقة” مع قناة (CBS)، عندما سُئل عن أوجه التشابه المحتملة بينه وبين الاشتراكي البالغ من العمر 34 عاما.

ووفقا لما نقله اليوم الثلاثاء “نيويورك بوست“، سألت الصحفية، نورا أودونيل ترامب خلال المقابلة: “شبّهه البعض بنسخة يسارية منك – كاريزمية، تكسر القواعد القديمة. ما رأيك في ذلك؟”.

ليردّ ترامب قائلًا: “حسنًا، أعتقد أنني أجمل منه بكثير، أليس كذلك؟”. كما هاجم ترامب المرشح الديموقراطي بزهران ممداني واصفا إياه بأنه “شيوعي”.

ويتنافس ممداني مع كل من أندرو كومو وكيرتس سليوا. وهي الانتخابات التي عرفت إقبالا كبيرا وفقا للصحافة.

ومن أبرز نقاط برنامج ممداني دعم توفير الحافلات مجانا لسكان نيويورك، وإنشاء متاجر بقالة مملوكة من قبل البلدية بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار وضمان الأمن الغذائي في المناطق ذات الدخل المحدود.

كما كانت له مواقف قوية تجاه القضية الفلسطينية، إذ أعلن دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال، إضافة إلى تأكيده أن معاداة الصهيونية لا تُعد شكلاً من أشكال معاداة السامية.

