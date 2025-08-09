ترامب يكشف موعد ومكان لقائه مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر السبت، أنه سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة 15 أوت الجاري في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقال ترامب في تدوينة على منصة “تروث سوشيال”: “سيعقد الاجتماع الذي طال انتظاره بشدة بيني بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس 2025”.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تدوينته أن “الاجتماع سيعقد في ولاية ألاسكا العظيمة”.

وأفاد ترامب بأن المزيد من التفاصيل سيتم نشرها لاحق

وفي 7 أوت الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المرجح أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين “قريبًا جدًا.”

وقال ترامب في تصريح أدلى به للصحافيين بالبيت الأبيض: “احتمال اللقاء مع بوتين وارد وبقوة، حتى اللحظة لم نقرر أين سيكون، طريقنا طويل، ولكن قد نلتقي في القريب العاجل.”

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يرغب في انتهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بأقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن المحادثات التي أجراها مبعوثه ستيف ويتكوف، الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو، كانت “بناءة ومثمرة”.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتن الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، في حين واصلت الولايات المتحدة استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية، بما في ذلك عقوبات محتملة على الصين، للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وسيكون هذا الاجتماع وجهاً لوجه هو الأول بين رئيس أمريكي ورئيس روسي في السلطة منذ التقى جو بايدن ببوتين في جنيف في جوان 2021.