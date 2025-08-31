ترامب ينشر رسالة غامضة: “العالم سوف يفهم قريبا”

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” رابطا يؤدي إلى منشور على منصة “إكس” يحتوي على صورة شخصية له مصحوبة بتعليق غامض.

وجاء في التعليق الذي كتب على صورة له يظهر فيها واقفا رافعا يديه وخلفه صورة للارض: “العالم سوف يفهم قريبا.” وتبعتها جملة أخرى ” لا شيء يمكنه أن يوقف ما هو قادم”.

ولم يقدم الرئيس الأمريكي أي تفسير أو تعليق إضافي حول سبب مشاركته لهذا المنشور أو حول المعنى المقصود من العبارة المنشورة.

وتظهر في الصورة التي تم تداولها الرئيس الأمريكي واقفا بوضعية معينة حيث تظهر ذراعاه نصف ممدودتين مع رفع راحتي يديه إلى الأعلى، فيما يظهر كوكب الأرض بشكل واضح خلف خلفية الصورة.