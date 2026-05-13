ترامب يهاجم الناتو قبل توجهه إلى الصين ويؤكد: يمكنني الانسحاب من الحرب الآن!

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي “ناتو” قبل توجهه إلى الصين، مؤكدا بأنه يستطيع الانسحاب الآن من الحرب مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى الصين، إن بلاده “ستنتصر بطريقة أو بأخرى، سواء بشكل سلمي أو بغير ذلك”، معربا عن خيبة أمله من حلف الناتو، الذي لم يلب وفقا له التوقعات.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة “لا تحتاج إلى مساعدته” في التعامل مع إيران، مضيفا أنه “يمكنه الانسحاب الآن لكنه لا يريد ذلك”، موضحا أنه يفضل إكمال الأمر بالكامل بالقول “إيران إما أن تفعل الشيء الصحيح أو سننهي المهمة”، دون توضيح طبيعة هذا “الإنهاء”.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الأبعاد الاقتصادية للصراع مع إيران، مشيرا إلى أن “أسعار النفط ستتراجع حين تنتهي هذه الحرب”.

وأوضح أن واشنطن “لن تبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا”، مؤكدا أن “الجيش الإيراني تم القضاء عليه.. آلة الحرب الإيرانية تم القضاء عليها”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العمليات أو توقيتها.

كما شدد على أن إيران “لا يمكن السماح لها بالحصول على سلاح نووي”، مضيفا أن ذلك “خط أحمر” بالنسبة للولايات المتحدة. وأكد أن بلاده “لا تمارس الألاعيب” في هذا الملف. ووصف ترامب فكرة السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي بأنها “تصرف غبي”.

من جانب آخر، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيجري “حديثا مطولا” مع الرئيس الصيني بشأن الحرب في إيران، قبل أن يضيف لاحقا أنه “لا يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مساعدة من الصين” في هذا الملف.

وتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وتُعد هذه الزيارة المقررة في الفترة من 13 إلى 15 ماي 2026 حدثا استثنائيا، كونها أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الأراضي الصينية منذ عام 2017، وتأتي في توقيت حساس جدا للعلاقات الدولية.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى بكين مساء اليوم الأربعاء، ليعقد اجتماعات مع الرئيس الصيني يومي الخميس والجمعة.

يُذكر أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين كانت مقررة في الأصل في الفترة من 31 مارس إلى 2 أفريل، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع المتعلقة بإيران.

وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين في 6 ماي الجاري، التقى خلالها بنظيره الصيني وانغ يي.

واكتسبت هذه الزيارة أهمية استراتيجية بالغة لكونها الأولى لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى الصين منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة في فيفري 2024.