ترامب يهدّد بضرب المنشآت النووية الإيرانية مجددًا.. وخامنئي يغرد من أجل غزة

رغم تأكيداته المتكررة بالقضاء عليها كليا

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بضرب المنشآت النووية الإيرانية، رغم تصريحاته السابقة التي أكد فيها القضاء التام على البرنامج النووي الإيراني، في حين غرد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي داعمًا لقضية غزة.

وقال ترامب في منشور عبر شبكته “تروث سوشيال” إن “بلاده ستعيد ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا”.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال فيها إن بلاده لن تتخلي عن تخصيب اليورانيوم رغم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها برنامجها النووي جراء الضربات الأميركية التي استهدفته في جوان الماضي.

وأضاف عراقجي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن برنامج بلاده النووي يستعصي على التدمير، وأن طهران مستعدة لانخراط دبلوماسي غير مباشر مع واشنطن.

يذكر أن ترامب أكد مرارا القضاء التام على المنشآت النووية الإيرانية، غير أن هذه التصريحات تتعارض مع تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي تشير إلى أن الضربات ربما أبطأت تقدم البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر، لكنها لم تُلْغِه بالكامل.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، من بينها “سي إن إن” و”نيويورك تايمز”، قد ذكرت أن مسألة التدمير الكامل للمنشآت النووية الإيرانية غير صحيح، مشيرة أن الضربات قد تكون أثرت في تأخير الأنشطة النووية الإيرانية عدة أشهر فقط.

من جانب آخر، وجّه المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، رسالة حازمة إلى الحكومات الإسلامية، مؤكّدًا أن الصمت إزاء ما يجري في غزة لم يعد مقبولًا، وأن على الدول الإسلامية أن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية والدينية باتخاذ موقف واضح وصارم تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال خامنئي: “اليوم ليس وقت السكوت أو التخاذل تجاه غزة، فالحكومات الإسلامية مسؤولة، وعليها أن تعلم أن العار الأبدي سيلاحق من يدعم الكيان الصهيوني أو يمنع تقديم المساعدة لفلسطين بأي ذريعة”.

اليوم ليس يوم التزام الصمت تجاه غزّة، فالحكومات الإسلاميّة تتحمّل المسؤولية. يجب أن تُوقن أن العار الأبدي سيبقى وصمة على جباهها إن هي قدّمت الدعم للكيان الصهيوني بأيّ نحو أو ذريعة، أو منعت تقديم العون لفلسطين. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) July 21, 2025

وجاءت تصريحات المرشد الإيراني في ظل تصاعد حاد للوضع الإنساني في قطاع غزة، ووسط سيل المشاهد القاسية والصادمة، وعبارات الغزيين البريئة من صمت العرب والمشتكية إلى الله ضعف الأمة الإسلامية وهوانها.

وتشهد المستشفيات في القطاع تزايدا في حالات فقدان الوعي بين المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وذلك جراء الجوع المتفشي في مختلف المناطق المحاصرة، إذ تم تسجيل 18 وفاة بسبب المجاعة في القطاع خلال 24 ساعة.

كما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في غزة بلغ “مرحلة غير مسبوقة من التدهور”، مشيرا إلى أن المدنيين باتوا يموتون جوعا، مؤكدا أن ثلث السكان مجبرون على البقاء بدون طعام لعدة أيام، في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.