ترامب يوفد وزير خارجيته إلى الفاتيكان للقاء البابا

كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدر في الفاتيكان اليوم الأحد 3 ماي، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتوجه إلى إيطاليا هذا الأسبوع للقاء البابا ليو الرابع عشر.

وسيأتي هذا اللقاء ​بعد أسابيع من تعرض الرئيس دونالد ترامب لانتقادات من مسيحيين من مختلف الأطياف السياسية ‌بسبب هجومه على بابا الفاتيكان.

وحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن يجرى اللقاء يوم الخميس المقبل، وسيكون أول مقابلة ​وجها لوجه بين البابا ليو الرابع عشر ومسؤول في الإدارة الأمريكية منذ نحو عام.