ترقية موظفي الأسلاك المشتركة بالتربية إلى رتب أعلى

تُجرى على أساس الشهادة لاستكمال مخطط الموارد البشرية 2025

استقبال ملفات الترشح متواصل إلى غاية 26 سبتمبر الجاري كآخر أجل

مع انطلاق سنة دراسية جديدة والتحاق أزيد من مليون موظف في مختلف الرتب والأسلاك بمناصب عملهم، سارعت مديريات التربية للولايات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لأجل استكمال كافة العمليات المدرجة ضمن مخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية بعنوان 2025، بحيث ستشرع في تجسيد تدابير ترقية موظفيها المنتمين للأسلاك المشتركة إلى الرتب العليا على أساس الشهادة، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي شدد على أهمية إدراج مطلب تثمين الشهادات ضمن القانون الأساسي الجديد الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، وكذا لأجل تحسين أداء الموظفين من خلال زيادة التحفيز لديهم، وتعزيز الرضا الوظيفي، وتنمية المهارات والمواهب القيادية لديهم.

وفي تعليمات صادرة عن مصالحها للمستخدمين، مؤرخة في الـ15 سبتمبر الجاري، دعت مديريات التربية للولايات مديري المتوسطات والثانويات، إلى أهمية الانخراط على نطاق واسع، في مسعى تبليغ جميع الموظفين، وبكل الوسائل المتاحة، قصد تمكين الراغبين منهم والحائزين على الشروط اللازمة والمطلوبة، للاستفادة من تدابير وإجراءات الترقية الداخلية إلى الرتب الأعلى بعنوان سنة 2025.

ومن هذا المنطلق، أوضحت المصالح ذاتها أن الترقية تخص الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة العاملين عبر مختلف المؤسسات التربوية، والتي ستجرى على أساس الشهادة أي “دراسة الملفات”، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2006، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، وتنفيذا لفحوى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد المعدلة، وكذا قصد استكمال العمليات المدرجة ضمن مخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية 2025.

وفي هذا الصدد، أبرزت نفس المصالح أنه بالنسبة لنمط الترقية على أساس الشهادة، فإنه يتم اعتماد أولا تاريخ الحصول على الشهادة من خلال تاريخ محضر المداولات بها، وفي حالة التساوي في الترتيب، يتم اعتماد المعايير الأخرى المحددة في المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011، المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.

وفي نفس السياق، لفتت مصالح المستخدمين إلى أن الرتب المعنية بنمط الترقية على أساس الشهادة، هي أولا “متصرف رئيسي”، لفائدة الموظفين المنتمين لشعبة الإدارة، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة.

وثانيا رتبة “متصرف محلل”، والتي تخص الموظفين المنتمين لشعبة الإدارة العامة، والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة، وثالثا رتبة “ملحق رئيسي” للإدارة، والترقية بذلك مفتوحة أمام الموظفين المنتمين لشعبة الإدارة العامة، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سامي أو الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة لهم من طرف جامعة التكوين المتواصل أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة.

ورابعا وأخيرا، يتعلق الأمر برتبة “كاتب مديرية رئيسي”، ويخص الموظفين المنتمين لشعبة الإدارة العامة، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سامي في الأمانة أو شهادة معادلة لها.

وفيما يتعلق بتكوين الملف، فإن المعنيين مطالبون وجوبا بتقديم أربع وثائق، ويتعلق الأمر بطلب الترقية مؤشر من طرف مدير المؤسسة حسب الحالة، مجمل الخدمات مستخرج وجوبا من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، نسخة من المؤهل العلمي المطلوب، ونسخة من كشف النقاط للمعدل العام للسنة الأخيرة من الدراسة أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة.

وعن آجال استقبال ملفات الترشح، أوضحت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، أن العملية قد شرع فيها منذ قرابة أسبوع، لتبقى جارية إلى غاية 26 سبتمبر الجاري كآخر أجل، في حين سيكون المترشح ملزما بجلب حافظة ورقية يدون عليها الهوية والرتبة، بحيث لا يؤخذ بعين الاعتبار كل ملف أو وثيقة واردة خارج الآجال أو غير مستوفية للشروط المحددة.