ترقية 11 ألف عون وضابط و4 مراقبين عامين جدد

بمناسبة الذكرى الـ61 لتأسيس الشرطة الجزائرية

حظي 11365 ضابط وعون شرطة بترقيات إلى رتب أعلى بمناسبة الذكرى الـ61 لتأسيس الشرطة الجزائرية، حيث تعزز الجهاز بـ4 مراقبين عامين وهي أعلى رتبة في الأمن الوطني، من بينهم امرأة و15 مراقبا جديدا وأكثر من 100 عميد أول .

وقد حظي برتبة المراقب العام للشرطة، كل من المدير العام للإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير الوسائل العامة زين الدين معكوف، ورئيس أمن ولاية الجزائر باديس نويوة، كما حظيت لأول مرة امرأة في الجهاز بهذه الرتبة ويتعلق الأمر بمديرة الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية، كما حظي 15 عميدا أول للشرطة بترقية إلى رتبة مراقب الشرطة.

وتم تقليد الرتب من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بعابد، إلى جانب مدير الأمن الداخلي ومدير الوثائق والأمن الخارجي وكذا بوعلام بوعلام مستشار مكلف بالشؤون القانونية والقضائية برئاسة الجمهورية، إلى جانب الممثل الشخصي لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة وقائد الدرك الوطني اللواء علي ولحاج وعدد من ممثلي الحكومة.

وبالمناسبة، أعرب إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن عرفانه لقوات الشرطة نظير ما حققته من نتائج نوعية وملموسة، إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى في التصدي للجريمة بكل أنواعها.

وأكد الوزير في كلمة له بالمناسبة، بمركز القيادة والسيطرة التابع للأمن الوطني، أن الشرطة الجزائرية “قدمت جهودا كبيرة مع أجهزة الأمن الأخرى وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي للتصدي لكل محاولات إدخال وإغراق البلاد بمختلف أنواع المخدرات من طرف دولة بالجوار”.

وأضاف أن “السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تولي أهمية كبيرة لمنتسبي هذا الجهاز العتيد، بمختلف أسلاكه ورتبه تقديرا للجهود المضنية التي يبذلونها في الميدان والتي كلّلت دائما بنتائج باهرة في حفظ الأمن العمومي والتصدي للجريمة بشتى اشكالها”.

ونوه مراد بـ”تضافر جهود مختلف الأجهزة الأمنية والمساهمة الفعالة للمواطن في تفعيل المعادلة الأمنية لجهاز الأمن ليكون حصنا آمنا ومنيعا يضرب به المثل على الصعيد الدولي”.

كما أثنى الوزير على “درجة اليقظة في مجال المعلوماتية التي تحلى بها منتسبو هذا الجهاز، من خلال إحباطهم في وقت وجيز لعديد الهجمات الشرسة عبر الفضاء السيبرياني، خاصة وأن الأمن المعلوماتي أضحى رمزا من رموز السيادة الوطنية”، مشيدا بـ”كل المجهودات الجبارة التي قام به هذا الجهاز في تأمين كل الأحداث الكبرى التي احتضنتها الجزائر مؤخرا على غرار القمة العربية الأخيرة وألعاب البحر الأبيض المتوسط وتظاهرات رياضية أخرى قارية وعربية، آخرها فعاليات البطولة العربية التي احتضنتها الجزائر شهر جويلية 2023”.

وعاد وزير الداخلية إلى نجاح الجزائر في افتكاك مقعد في مجلس الأمن قائلا “لقد حققت الجزائر الجديدة، قفزة نوعية، على الصعيد الدبلوماسي، بافتكاكها عن جدارة واستحقاق مقعدا في مجلس الأمن، بعد انتخابها عضوا غير دائم بأغلبية ساحقة، ما يدل على المكانة التي تحتلها في الساحة الدولية”.

مشروع أمن حواضر ذكية في 4 ولايات وأوسمة جديدة بالجهاز

من جهته، أعلن المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، عن إطلاق مشروع أمن حواضر ذكية في 4 ولايات، وشدد على أن التحديات الرقمية التي أسفرت عن التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم، فرضت على الدولة عصرنة مؤسساتها عبر الاستغلال الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من خلال عصرنة المعاملات الإدارية خدمة لمصالح المواطن، في سبيل تحقيق أسس الحكم الراشد.

وقال بن شيخ إن “المديرية العامة للأمن الوطني، أطلقت مشروع أمن حواضر ذكية على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة، لتقديم خدمة أمنية رقمية تساهم في تقريب المرفق العام من المواطن، على أن تعمم هذه التجربة الرقمية الرائدة، تدريجيا على باقي ولايات الوطن”.

وأشار إلى أن “مؤسسة الأمن الوطني تبنت عقيدة راسخة ترتكز على نجاعة تكوين المورد البشري، تحسبا لإقحامه في الميدان متسلحا بالأدوات القانونية والتقنية وتوفير الظروف المهنية والاجتماعية الملائمة”.

وذكّر المدير العام للأمن الوطني بـ”المجهودات التي بذلتها الجزائر في التكفل بجهاز الأمن من خلال دعم تكوين المورد البشري تحسبا لإقحامه في الميدان متسلحا بأدوات قانونية وتقنية وتوفير الظروف المهنية والاجتماعية الملائمة له في ظل التنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء الأمنيين”، مشيرا إلى أهمية “إدراج الرقمنة التي يشهدها العالم والتحولات التكنولوجية التي فرضت على الدولة عصرنة مؤسساتها عبر الاستغلال الأمثل لهذه الوسائل في المعاملات الإدارية خدمة لمصالح المواطن وتحقيقا لأسس الحكم الراشد”.

كما دعا المدير العام للشرطة، كافة منتسبي جهاز الأمن الوطني، للمواصلة وبكل عزم بذل الجهود والمزيد من الفاعلية العملياتية للتصدي لكافة أشكال الجريمة وضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته عبر تطبيق قوانين الجمهورية، والاحترام الصارم لمبادئ حقوق الإنسان.

وبالمناسبة ولأول مرة في تاريخ الجهاز، وبعد موافقة السلطات العليا للبلاد تم منح أوسمة “الاستحقاق والشجاعة وشهادة وزارية”، لعدد من إطارات وموظفي الأمن الوطني، كما تم تقديم وسام درجة عليا للمدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ.