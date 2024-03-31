تركيا.. انتخابات بلدية حاسمة وتنافس كبير على إسطنبول

بدأ الناخبون الأتراك البالغ عددهم 61 مليونا التصويت، الأحد، لاختيار رؤساء بلدياتهم في انتخابات تشكل اختبارا لإدارة الرئيس، رجب طيب إردوغان، العازم على استعادة اسطنبول بعد هزيمة 2019.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع في الساعة 07:00 في شرق تركيا، ثم بعد ساعة في الغرب حيث اسطنبول وأنقرة وفق وسائل إعلام دولية.

ويسعى إردوغان عبر هذه الانتخابات إلى الثأر للهزيمة التي تعرض لها عام 2019 أمام رئيس البلدية المنتهية ولايته أكرم إمام أوغلو، في العاصمة الاقتصادية للبلاد أحد أبرز معاقل حزبه.

ويرى مراقبون أنه في حال إعادة انتخاب أكرم إمام أوغلو، فإن ذلك سيُكسبه نقاطا في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

والسبت، قبل يوم من الانتخابات، عقد إردوغان ثلاثة تجمعات انتخابية في إسطنبول، القسطنطينية السابقة التي يصفها بأنها “الجوهرة، الكنز، قرة عين أمتنا” والتي كان رئيس بلديتها في التسعينات، قبل أن يصبح رئيسا لتركيا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب السباق الانتخابي في إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة والتي تقود الاقتصاد التركي، حيث يواجه إمام أوغلو تحديا من مرشح حزب العدالة والتنمية والوزير السابق مراد قوروم.