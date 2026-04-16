تركيا تشيّع ضحايا “مجزرة المدرسة”.. تفاصيل صادمة لخطة الفتى منفذ الهجوم

تُشيّع تركيا، الخميس، جثمان تسعة ضحايا، غالبيتهم من الأطفال، بعد مقتلهم إثر إطلاق فتى يبلغ من العمر 14 عاماً النار داخل مدرسة.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن الضحايا هم ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاماً، إلى جانب معلمة تبلغ من العمر 55 عاماً.

ووفي تفاصيل التحقيق، قالت السلطات إن الفتى كان يخطط لتنفيذ “هجوم كبير”، مشيرة إلى أنه “أثناء فحص المواد الرقمية، “تم العثور على وثيقة مؤرخة في 11 أفريل 2026 على حاسوبه، تشير إلى أنه كان يعتزم تنفيذ عملية كبيرة في المستقبل القريب”.

وأفادت الشرطة بأن المهاجم نشر على حسابه في تطبيق “واتساب” صورة للأمريكي إليوت رودجر، منفّذ إحدى أشهر عمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة عام 2014.

وبحسب بيان الشرطة، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن المراهق استخدم صورة مرتبطة برودجر، الذي قتل ستة أشخاص في حرم جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا قبل أن ينتحر.

وأكدت السلطات أن الفتى، الذي نفّذ الهجوم الأربعاء، توفي في موقع الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف وفاته.

كما أعلنت الشرطة اعتقال والد المراهق، وهو مفتش شرطة سابق، موضحة أنه تم اقتياده إلى الحجز، فيما صودرت أجهزة رقمية من منزل العائلة ومن سيارة والده، وتخضع حالياً للتحليل.

وأضافت السلطات أن النتائج الأولية للتحقيق لم تكشف عن أي صلة بالإرهاب، مشيرة إلى أن الحادث يبدو “فعلاً فردياً معزولاً”.

وتُعد مثل هذه الحوادث نادرة نسبياً في تركيا، رغم وجود عشرات الملايين من الأسلحة النارية المتداولة في البلاد، معظمها بشكل غير قانوني، بحسب تقديرات مؤسسة محلية.

على صعيد آخر، كشفت وكالة الأناضول أن الشرطة التركية أعلنت أنها أصدرت أوامر باعتقال 94 شخصاً على خلفية نشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وُصف بأنه “مثير للجدل”، وذلك عقب حادثتَي إطلاق نار داميتين وقعتا في مدرستين خلال الأسبوع الجاري.

وقالت الشرطة في بيانها إن الموقوفين والمتهمين “شاركوا منشورات وأنشطة تمجّد الجريمة والمجرمين وتؤثر سلباً على النظام العام”، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أضافت السلطات أنه تم حظر الوصول إلى 940 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق 93 مجموعة على تطبيق “تلغرام”.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد عبر عن حزنه إزاء “الهجوم المأساوي”، متعهداً بأن يتم كشف ملابسات الحادث “من جميع جوانبه”.

تركيا: قتلى وجرحى في إطلاق نار جديد داخل مدرسة (صور)

شهدت تركيا أمس الأربعاء إطلاق نار جديد داخل مدرسة أسفر عن مقتل 4 طلبة وإصابة 20 آخرين، حسب وكالة ”الأناضول”.

وأفادت وكالة الأنضاول التركية للأنباء بسماع أصوات إطلاق نار في مدرسة إعدادية بمدينة كهرمان مرعش. وأكد والي كهرمان مرعش، مُكرم أونلوير، وقوع هجوم مسلح في إحدى مدارس المدينة، مع تسجيل سقوط قتلى وجرحى.

وقال مكرم أونلوير للصحافيين “للأسف، نأسف لوقوع أربع وفيات. من بين الضحايا معلم وثلاثة طلاب. كما لدينا عشرون مصابا”. وأضاف “أتى أحد الطلاب إلى المدرسة حاملا أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته. دخل صفّين وأطلق النار عشوائيا”.

وأشار إلى أن بعض المصابين في حالة خطيرة ويخضعون لعمليات جراحية، بينما تستمر الجهود الطبية لعلاج المصابين.

وأضاف أن المهاجم توفي أيضًا، حيث يُعتقد أنه أطلق النار على نفسه أثناء الفوضى، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك انتحارًا أم نتيجة الاشتباك.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين. فقد أطلق طالب سابق النار في مدرسته الثانوية التي كان يرتادها، جنوب شرق البلاد، الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا بينهم طلاب، قبل أن يطلق النار على نفسه ويلقى حتفه.