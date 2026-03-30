تزويد مشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور بالمواد المتفجرة وملحقات التفجير

اتفق المدير العام لمجمع سونارم، رضا بلحاج، ووفد من شركتي ONEX وTeramine، بحضور الرئيس المدير العام لشركة ENOF وإطارات من المجمع، على وضع برنامج زمني دقيق، وتحديد الكميات المطلوبة، وإنشاء مخزن للمواد المتفجرة بالموقع، مع التأكيد على تكثيف التواصل وتبادل المعلومات لضمان نجاح مشروع الرصاص والزنك بوادي أميزور.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء خُصص لبحث الجوانب العملية لتزويد المشروع بالمواد المتفجرة وملحقات التفجير، حيث تم ضبط الاحتياجات والكميات والآجال المرتبطة بإطلاق عمليات التفجير.

وشدد بلحاج على ضرورة الاحترام الصارم للآجال وتعزيز التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف لضمان السير الحسن للأشغال، فيما أكدت شركة ONEX جاهزيتها لتلبية الطلبات من حيث الكمية والجودة، مع توفير مرافقة تقنية وعملياتية طوال فترة استغلال المشروع.