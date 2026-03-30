تزويد مشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور بالمواد المتفجرة وملحقات التفجير

تزويد مشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور بالمواد المتفجرة وملحقات التفجير
ح.م
سونارم

اتفق المدير العام لمجمع سونارم، رضا بلحاج، ووفد من شركتي ONEX وTeramine، بحضور الرئيس المدير العام لشركة ENOF وإطارات من المجمع، على وضع برنامج زمني دقيق، وتحديد الكميات المطلوبة، وإنشاء مخزن للمواد المتفجرة بالموقع، مع التأكيد على تكثيف التواصل وتبادل المعلومات لضمان نجاح مشروع الرصاص والزنك بوادي أميزور.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء خُصص لبحث الجوانب العملية لتزويد المشروع بالمواد المتفجرة وملحقات التفجير، حيث تم ضبط الاحتياجات والكميات والآجال المرتبطة بإطلاق عمليات التفجير.

وشدد بلحاج على ضرورة الاحترام الصارم للآجال وتعزيز التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف لضمان السير الحسن للأشغال، فيما أكدت شركة ONEX جاهزيتها لتلبية الطلبات من حيث الكمية والجودة، مع توفير مرافقة تقنية وعملياتية طوال فترة استغلال المشروع.

الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط في زيارة عمل إلى الجزائر

الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط في زيارة عمل إلى الجزائر

الجزائر تفتح قنوات جديدة لتصدير الوقود إلى موريتانيا

الجزائر تفتح قنوات جديدة لتصدير الوقود إلى موريتانيا

الجزائر يمكنها تحرير 17 مليار متر مكعب إضافية من الغاز بهذه الإجراءات

الجزائر يمكنها تحرير 17 مليار متر مكعب إضافية من الغاز بهذه الإجراءات

اتفاق تعاون شامل بين الجزائر وكوت ديفوار في المحروقات والمناجم

اتفاق تعاون شامل بين الجزائر وكوت ديفوار في المحروقات والمناجم

بيان هام من النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة

بيان هام من النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة

متعاملون: الجزائر تقتني نحو 690 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية

متعاملون: الجزائر تقتني نحو 690 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية

