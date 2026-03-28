تساقط ثلوج كثيفة بسمك 25 سم على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، 28 مارس، عن ارتقاب تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 900 متر عبر عدة ولايات من البلاد، يومي الأحد والاثنين.

ووفقا لذات المصدر، تخص هذه النشرية ولايات تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، البليدة، المدية، بومرداس، بجاية، البويرة وتيزي-وزو.

وتمتد صلاحيتها من التاسعة صباحا من غد الأحد، 29 مارس، إلى اليوم الموالي على الساعة الواحدة صباحا، حيت من المنتظر أن يتراوح سمك الثلوج ما بين 15 و25 سم.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد ولايات المسيلة، الجلفة، تيارت، سعيدة، الأغواط والبيض (شمالا) نفس الوضعية الجوية، أين من المرتقب تسجيل ثلوج بسمك يتراوح ما بين 10 و20 سم، بداية من منتصف نهار يوم غد الأحد إلى غاية التاسعة صباحا من يوم الإثنين.

ويرتقب أيضا تساقط ثلوج بسمك يتراوح ما بين 5 و15 سم، على المرتفعات التي يتعدى علوها 1200/1100 متر، بولايات برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة، وذلك ابتداء من منتصف نهار الأحد وإلى غاية الواحدة صباحا من يوم الاثنين.