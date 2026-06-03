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الجزائر

تسبيق موعد صبّ منح ومعاشات التقاعد الخاصة بشهر جوان

الشروق أونلاين
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تسبيق موعد صبّ منح ومعاشات التقاعد الخاصة بشهر جوان
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تعبيرية

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد يوم الأربعاء في بيان، عن تسبيق موعد صبّ منح ومعاشات التقاعد الخاصة بشهر جوان.

وتصل مدّة هذا التسبيق إلى 8 أيام، حيث سيقبض المتقاعدون معاشاتهم ومنحهم في الفترة بين 7 إلى 15 جوان، بدلا من الفترة من 15 إلى 26 جوان الجاري.

وتأتي هذه العملية في إطار الترتيبات التنظيمية المعتمدة لهذا الشهر، من أجل تمكين المتقاعدين وذوي الحقوق من الاستفادة من مستحقاتهم في أفضل الظروف، يقول البيان.

وأوضح الصندوق أن العودة إلى الرزنامة المعتادة لصبّ منح ومعاشات التقاعد، ستكون ابتداء من شهر جويلية المقبل.

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