تسجيل عديد الحرائق بولايات في غرب البلاد

تزامنا مع موجة حر شديدة

تسببت موجة الحر الشديدة التي ضربت عديد ولايات غرب البلاد، في تسجيل حرائق بالمحاصيل الزراعية، التي أدت كذلك إلى إتلاف مجموعة من العتاد الفلاحي، وقد تجندت كل المصالح ذات الصلة، لمكافحة هذه الحرائق، ومنع امتدادها.

شهدت المحاصيل الزراعية على مستوى ولاية تيارت، منذ زوال السبت، حرائق متعددة وبمناطق متفرقة من ربوع الولاية، خلفت خسائر مادية كبيرة، فضلا عن تسجيل حالات اختناقات جراء تصاعد أعمدة الدخان.

إذ تم تسجيل ثلاثة حرائق بكل من دوار كاف ميزاب، ومنطقة أولاد بوغدو بالدحموني، ومنطقة الشقيقة التابعة إداريا لبلدية عين دزاريت بدائرة مهدية، أدت إلى احتراق عشرات الهكتارات، وحزم التبن، والأشجار المثمرة، كما تدخلت مصالح الحماية المدنية أيضا على مستوى منطقة الفرعة التابعة لبلدية قصر الشلالة من أجل إخماد حريق مسّ قرابة 20 هكتارا.

وشهدت ولاية سيدي بلعباس، خلال اليومين الأخيرين، موجة حر أعلنت حالة استنفار واستدعت اتخاذ جملة من التدابير حفاظا على سلامة المواطنين وحماية الأملاك الوطنية الغابية من خطر الحرائق، حيث تسببت الحرارة المرتفعة التي تجاوزت في بعض المناطق 47 درجة مئوية، في اندلاع حرائق بأراض فلاحية، كانت أولها أمس الأول بقرية الرملية ببلدية تيغاليمات، أين نشب حريق بأرض فلاحية أتى على 8 هكتارات من المحاصيل الفلاحية، و12 بأرض مجاورة محصودة، واستدعى الوضع تدخلا سريعا وفعالا من طرف فرق الإطفاء التابعة لمحافظة الغابات مدعمة بأفراد الجيش الوطني الشعبي وفرق الحماية المدنية، ما مكن في وقت وجيز من تطويق رقعة الحريق وإخماده قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى مساحات أكبر.

ونشب حريق بأرض فلاحية تقع بمنطقة سيدي الخطاب، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه سريعا وإخماده، وتسبب حريق ثالث سجل بالولاية خلال نفس اليوم، في إتلاف مساحة من أرض فلاحية محصودة بمخرج بلدية سفيزف ذهابا نحو بلدية المسيد.

وبولاية تلمسان، تمكنت، الأحد، مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق شبّ بمحاصيل زراعية، حيث تمكنت من إنقاذ المساحة المتبقية بمحاذاة المزرعة النموذجية “حمادوش”، بطريق شلايدة التابعة لدائرة شتوان، بعد تدخل سريع حال دون انتشار ألسنة اللهب إلى مساحات إضافية.

وحسب المعطيات الأولية، فإن أسباب اندلاع الحريق تبقى محل تحقيق من قبل الجهات المختصة، غير أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والعوامل المناخية السائدة خلال هذه الفترة، تكون ضمن الأسباب المحتملة لاندلاع مثل هذه الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية.

وتدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بحمادي، مدعوما بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية، بمعية مصالح الغابات ومصالح البلدية، وبحضور مصالح الدرك الوطني، من أجل محاصرة الحريق وإخماده.

وقد أتى الحريق على مساحة من القمح الواقف، قبل أن تتمكن فرق التدخل من السيطرة على الوضع وإنقاذ المساحة المتبقية ومنع امتداد النيران إليها. وقد تم تسخير لهذه العملية 8 شاحنات إطفاء و17 عونا، فيما أشرف على عملية الإخماد مدير الحماية المدنية لولاية تلمسان، الطبيب المقدم مرباح محمد رضا، رفقة رئيسي الوحدتين المتدخلتين. وأشار المصدر ذاته إلى أن تحديد المساحة المتضررة بشكل دقيق يبقى من صلاحيات المصالح المختصة في هذا المجال.

وتسبب اندلاع حريق بغابة الوراية بتراب بلدية زمورة بولاية غليزان ليلة السبت الماضي في إتلاف أكثر من 2 هكتار من المساحة الغابية، فيما تمكنت الفرق المتدخلة من منع انتشار النار إلى باقي المساحة، وبحسب بيان خلية الإعلام للحماية المدنية لولاية غليزان، فقد تدخل أعوانها لوحدات زمورة، الحمادنة، منداس، بمشاركة مصالح الغابات والبلدية وشركة “سونطراك” ليلة السبت في حدود الساعة 22 و10 دقائق لإخماد والسيطرة على هذا الحريق الذي أتى على 2 هكتار من الحشائش اليابسة و600 متر مربع من أشجار الضرو، العرعار والزبوج، فيما سارعت عناصر الدرك لفتح تحقيق في أسباب اندلاع الحريق خصوصا وأنه تزامن مع موجة حر شديدة تعرفها غليزان هذه الأيام.