تسريع إنشاء شركة جزائرية-صينية لتجريف الموانئ

ح.م
العلم الجزائري والعلم الصيني

تابع وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مدى تقدم مشاريع تطوير المنشآت المينائية، وعلى رأسها إنشاء شركة مختلطة جزائرية-صينية مختصة في تجريف الموانئ الوطنية، إلى جانب مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، وذلك خلال اجتماع عمل احتضنه مقر الوزارة.

وشهد الاجتماع أمس الأحد استعراض تقدم الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركة المختلطة، مع تقديم مخطط العمل الخاص بالمشروع وضبط رزنامة الإنجاز ومراحل التجسيد، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 أفريل الماضي.

كما تم التطرق إلى مستوى التقدم المرحلي لمشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، الذي يتضمن إنجاز رصيف منجمي ضمن مشروع الفوسفات المدمج، وذلك عقب الزيارة الميدانية الأخيرة التي أجراها الوزير للمشروع يوم 9 أبريل الماضي.

وأكدت الوزارة أن الاجتماع سمح بالوقوف على التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة الأشغال، من خلال تدعيم الورشات بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة لضمان مواصلة إنجاز مختلف مكونات المشروع ورفع نسق التنفيذ.

وعرف الاجتماع حضور الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب المديرين العامين لكل من الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية، ومختبر الدراسات البحرية، فضلا عن ممثلي شركة هندسة الموانئ الصينية.

