تسع ذهبيات للرياضة الجزائرية

ارتفع رصيد الرياضة الجزائرية، الخميس، إلى تسع ميداليات ذهبية في ألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022.

وأحرز الرياضيون الجزائريون ثلاث ميداليات جديدة من المعدن النفيس، وذلك بِواسطة مصارع الجيدو مسعود رضوان إدريس، الذي تغلّب على منافس له من المغرب، في نهائي أقلّ من 73 كلغ. والعدّاء بلال ثابتي في سباق 3000م موانع، ومحمد الطاهر ياسر تريكي في القفز الثلاثي.

وفي وزن أقلّ من 63 كلغ سيدات، حازت مصارعة الجيدو الجزائرية أمينة بلقاضي الميدالية البرونزية، بعد خسارتها في نصف النهائي أمام منافسة لها من كوسوفو. مع الإشارة إلى أن المُنظّمين يمنحون ميداليتَين برونزيتَين.

كما نالت العدّاء زوينة بوزبرة برونزية رمي المطرقة سيدات، في منافسة ألعاب القوى.

واكتفى الملاكمان عبد الناصر بن لعريبي (60 كلغ) وزميلته فاطمة الزهراء عبد القادر (54 كلغ)، أيضا بِنيل الميدالية البرونزية، بعد تجمّد مشاركتضيهما في نصف النهائي. عِلما أن المُنظّمين يمنحون ميداليتَين برونزيتَين.

وبِالمقابل، ضمن الفن النبيل الجزائري 10 ميداليات فضّية على الأقلّ، بعد أن بلغ المنازلة النهائية كلّ من الملاكمين: أسامة مرجان (57 كلغ)، ويحي عبدلي (63 كلغ)، ويوغرطة آيت بقة (69 كلغ)، ويونس نموشي (75 كلغ)، ومحمد حمري (81 كلغ)، ومحمد السعيد حماني (91 كلغ). والملاكمات: رميساء بوعلام (48 كلغ)، وحجيلة خليف (60 كلغ)، وإيمان خليف (63 كلغ)، وإشراق شايب (66 كلغ).

وباتت الرياضة الجزائرية تشغل المركز الثالث في لائحة الترتيب العام، بِرصيد 22 ميدالية: 9ذ و5ف و8ب. خلف تركيا متصدّرة الجدول بِحصيلة 48 ميدالية: 21ذ و11ف و16ب. وإيطاليا صاحبة المركز الثاني بِرصيد 54 ميدالية: 12ذ و22ف و20ب.