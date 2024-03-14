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اقتصاد

تسقيف هامش الربح في أسعار الأرز والبقول الجافة

الشروق أونلاين
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تسقيف هامش الربح في أسعار الأرز والبقول الجافة
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تعبيرية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 17)، مرسوم تنفيذي يتضمن تسقيف هامش الربح في أسعار البقول الجافة والأرز.

وينصّ المرسوم التنفيذي الذي وقّعه الوزير الأول نذير العرباوي، مؤرخا في 7 مارس الجاري، على تحديد هامش الربح بالنسبة لسعر كيلوغرام الأرز والبقول الجافة الموضبة بـ:

  • 5 بالمائة عند التوضيب،
  • و5 بالمائة عند التوزيع بالجملة،
  • و8 بالمائة عند التوزيع بالتجزئة.

أما بالنسبة للأرز والبقول الجافة غير الموضبة، فقد تم تحديد هامش ربحها بـ:

  • 5 بالمائة عند التوزيع بالجملة،
  • و8 بالمائة عند التوزيع بالتجزئة.

وتطبق هوامش الربح المسقّفة عند التوضيب على أساس سعر التكلفة، وعند التوزيع بالجملة على أساس تكلفة الشراء، وعند التوزيع بالتجزئة على أساس سعر الشراء.

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