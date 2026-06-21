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يحمل اسم "ميناب 168"

تسنيم: الوفد الإيراني ينسحب من مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب

الشروق أونلاين
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تسنيم: الوفد الإيراني ينسحب من مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب
أرشيف
عراقجي وقاليباف

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية مساء الأحد، عن “مصدر مقرب” من فريق التفاوض الإيراني في سويسرا، أن الوفد غادر مقر المحادثات، احتجاجا على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المصدر إن “المفاوضات الجارية في سويسرا، توقفت تماما  بعد 80 دقيقة من المباحثات. على خلفية التهديدات التي أطلقها ترامب. مما جعل مصيرها النهائي يكتنفه الغموض”.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي لقناة “فوكس نيوز”، بأن الوفد الإيراني لن يتمكّن من العودة إلى طهران، إذا لم يتمّ فتح مضيق هرمز.

وتوجّه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية سيد عباس عراقجي يوم السبت، إلى سويسرا. على رأس وفد هام، لبحث اتفاق وقف الحرب مع الولايات المتحدة.

وحسب ما نقلته وكالة تسنيم، سيحمل الوفد المفاوض اسم “ميناب 168″، نسبة إلى عدد ضحايا العدوان الأمريكي على مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب، يوم 28 فيفري الماضي.

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وقال المتحدث باسم الوفد الإيراني إن “هذه الرحلة تهدف إلى متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر”. مشيرا إلى أن “أي اتفاق أو تفاهم، لا يُختبر إلا حين وقت تنفيذه”.

قبل أن يضيف:”بالنظر إلى تجربة عدم الوفاء بالعهد من قبل الطرف الآخر، يجب علينا مطالبتهم بجدية، بتنفيذ تعهداتهم”.

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