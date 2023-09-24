تسوية 80 من شكاوى المواطنين خلال 2022

عبر مختلف الإدارات والهيئات المحلية.. وسيط الجمهورية:

أعلن وسيط الجمهورية، مجيد عمور، ان مختلف الإدارات العمومية والهيئات المحلية استجابت خلال السنة الماضية بنسبة تفوق 80 بالمائة للعرائض والانشغالات المطروحة أمامها، داعيا في نفس الوقت إلى مواصلة تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة عن طريق الإصغاء والتكفل بانشغالاته.

وشدد عمور لدى وقوفه، الأحد بالبيض، على سير عمل مديرية أملاك الدولة ومدى الاستجابة لمختلف انشغالات المواطنين في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى الولاية، على ضرورة إيلاء الاهتمام البالغ للمواطن من خلال الإصغاء لانشغالاته والتكفل بها وتسوية وضعية مختلف الملفات المطروحة وتقليص آجال معالجتها والاعتماد على الرقمنة في التعامل مع مختلف الملفات لتعزيز ثقة المواطن بالإدارة.

في هذا الصدد، أكد وسيط الجمهورية على الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمواطن والذي وضعه في صلب اهتماماته والتزاماته وضمن أولوياته من خلال التكفل بمختلف انشغالاته، وأيضا العمل على إشراك المواطن والمجتمع المدني في مسار التنمية المحلية في إطار تكريس مبدأ الديموقراطية التشاركية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتكفل بانشغالات المواطنين، أكد ذات المسؤول أن هيئة وساطة الجمهورية ومنذ استحداثها تقوم عبر مختلف مندوبياتها المحلية عبر الوطن بالتقييم المستمر والدوري لمدى تجاوب مختلف القطاعات مع انشغالات وعرائض المواطنين.

كما أشار عمور في معرض كلامه أيضا الى الإصلاحات الكبيرة والعميقة التي جاء بها رئيس الجمهورية لإرساء أسس الجزائر الجديدة والتي وضع فيها المواطن في صلب اهتمامه لبناء مجتمع منسجم، والعمل على تكريس دولة القانون وحماية حقوق المواطنين.

وقد ترجمت تلك الالتزامات إلى قرارات ومتابعة ميدانية جسدت في الواقع من خلال النتائج المحققة ضمن مختلف البرامج والعمليات التنموية عبر ربوع الوطن والتي من شأنها رفع الغبن عن المواطن.

وعقد عمور لقاء مع الحركة الجمعوية والمجتمع المدني لمختلف بلديات الولاية، حيث استمع لانشغالات ممثلي المواطنين، مؤكدا على العمل على دراسة ونقل ومتابعة مختلف الانشغالات المطروحة بالتنسيق مع السلطات المحلية والمركزية.

ق. و