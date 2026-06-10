تشريعيات 2 جويلية.. حركة مجتمع السلم تراهن على التنمية والسيادة الاقتصادية

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، أن البرنامج الانتخابي الذي تشارك به الحركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل والذي يحمل شعار “ثقة”، جاء ليعزز التنمية و السيادة الاقتصادية للبلاد.

وأوضح حساني شريف خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة السينما مالك بن نبي، مساء أمس الثلاثاء، وسط مدينة تيميمون في إطار اليوم الأول من الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية المقبل، أن البرنامج الانتخابي “ثقة” يقوم على بناء الإنسان والعمل المشترك, من أجل دعم التنمية والاقتصاد المنتج.

وأكد حساني شريف أن “السيادة الاقتصادية للوطن تعني اقتصادا قويا قادرا على أن ينافس” مشيرا أن ”تيميمون هي إحدى الولايات القادرة على أن تساهم في بناء نموذج اقتصادي يمكنه أن يعزز هذه السيادة الاقتصادية , نظرا لمقوماتها المتنوعة من أراضي فلاحية ومياه باطنية وسياحة”.

ونوه ذات المسؤول الحزبي بالمشاريع الاستراتيجية الهامة للبلاد, على غرار مشروع تحويل المياه الباطنية من تيميمون إلى تندوف لتموين مشروع غارا جبيلات بالمياه, داعيا إلى استغلال الإمكانيات ومقدرات البلاد في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مناصب شغل.

كما أكد على ضرورة المحافظة على التماسك المجتمعي, محذرا من مخططات تستهدف تفكيك المجتمعات وزعزعة الاستقرار الاجتماعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية, مبرزا الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في التصدي للمخاطر التي تواجه البلاد.

وفي ختام كلمته دعا رئيس حركة مجتمع السلم الناخبين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية والتصويت على قائمة حزبه, لافتا إلى أنها تضم كفاءات يمكنها أن تحمل انشغالات ساكنة ولاية تيميمون إلى المجلس الشعبي الوطني القادم.