تشريعيات 2 جويلية.. هذا هو آخر أجل لإيداع الترشيحات

جددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تذكير قوائم المترشحين لتشريعيات 2 جويلية المقبل, بوجوب تقديم استمارات التوقيع الفردي وملفات التصريح الجماعي بالترشح قبل انقضاء موعد إيداع الترشيحات المحدد في 18 ماي الجاري منتصف الليل.

وأفاد بيان للسلطة، أمس الجمعة، أنه “بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026، وعملا بأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, تذكر السلطة المستقلة مجددا قوائم المترشحين المعنيين بتقديم استمارات التوقيع الفردي، أنه يتعين عليهم تقديمها قبل تاريخ آخر أجل لإيداع الترشيحات يوم 18 ماي 2026 على الساعة منتصف الليل (00:00).

وأضاف البيان أن الاستمارات تُسلم إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية أو رئيس اللجنة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج حسب الحالة للمراقبة والاعتماد وإعداد محضر يسلم لهم بغرض إرفاقه ضمن ملف التصريح الجماعي بالترشح”.

كما تذكر السلطة المستقلة “قوائم المترشحين التي لم تودع بعد ملف التصريح الجماعي بالترشح وبغرض سير عملية إيداع الملفات بصفة منظمة، يتعين عليهم الاتصال بالمنسق الولائي للسلطة المستقلة من أجل تحديد موعد لإيداع ملف التصريح الجماعي بالترشح قبل تاريخ آخر أجل لإيداع الترشيحات يوم 18 ماي 2026 على الساعة منتصف الليل (00:00)، وفقا لبيان ذات الهيئة.