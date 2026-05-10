تشريعيات 2 جويلية: هذا هو آخر أجل لتقديم استمارات التوقيع الفردي

ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الأحد 10 ماي، قوائم المترشحين المعنيين بتقديم استمارات التوقيع الفردي، أن آخر أجل لإيداع الترشيحات قد حدد بيوم 18 ماي الجاري، وذلك تحسبا للانتخابات التشريعية في 2 جويلية.

وذكرت السلطة في بيانها “تذكر السلطة المستقلة قوائم المترشحين المعنيين بتقديم استمارات التوقيع الفردي أنه يتعين عليهم تقديمها قبل تاريخ آخر أجل لإيداع الترشيحات يوم 18 ماي 2026، إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية أو رئيس اللجنة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج حسب الحالة للمراقبة والاعتماد وإعداد محضر يسلم لهم بغرض إرفاقه ضمن ملف التصريح الجماعي بالترشح.”

كما ذكرت السلطة “أن المفوض بإيداع ملف التصريح الجماعي بالترشح يجب أن يكون مترشحا ضمن القائمة المودعة.”