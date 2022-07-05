-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يعلن فتح الحدود البرية مع تونس ابتداء من 15 جويلية
الجزائر
أساتذة العلوم يسابقون الزمن لإنهاء المهمة الصعبة

تصحيح البكالوريا في نهايته وعلامات كاملة في الرياضيات

نشيدة قوادري
  • 230
  • 0
تصحيح البكالوريا في نهايته وعلامات كاملة في الرياضيات
أرشيف

يشرف تصحيح أوراق إجابات المترشحين في امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة على نهايته في بعض الشعب، على غرار “تسيير واقتصاد”، غير أن العملية عرفت تعثرا نوعا ما في مادتي الرياضيات وعلوم الطبيعة والحياة للشعب العلمية، بسبب كثرة “الأوراق الإضافية”، وتوقف المصححين عن العمل.

أفادت، مصادر “الشروق” أن بعض مراكز التصحيح الموزعة وطنيا قد أنهت التصحيح كليا في شعبة تسيير واقتصاد، في حين دخلت مراكز أخرى في نفس الشعبة في التصحيح الثالث والأخير، في ثلاث مواد، ويتعلق الأمر بالمناجمنت والقانون والتاريخ والجغرافيا، بعد اكتشاف فارق في العلامات بين التصحيحين الأول والثاني تجاوز الـ4 علامات لعشرات الأوراق.

وبخصوص شعبتي آداب وفلسفة وآداب ولغات، أكدت مصادرنا أن معظم مراكز التصحيح الموزعة وطنيا، قد دخلت في مرحلة متقدمة جدا من التصحيح الثاني، بالمقابل فقد شهدت عملية التصحيح في الشعب العلمية تعثرا نوعا ما، خاصة في المواد المميزة لها “الأساسية”، على غرار الرياضيات وعلوم الطبيعة والحياة.

ولا يزال الأساتذة منهمكون في التصحيح الأول، بسبب كثرة أوراق الإجابات الإضافية التي وصلت إلى 20 ورقة، وكذا احتجاجات أساتذة مادة العلوم على ظروف التصحيح الموصوفة بالسيئة، والذين قرروا التوقف عن العمل، مطالبين بتسخير فريق إضافي من المصححين والرفع من أيام التصحيح نظرا لخصوصية المادة، فيما شددوا على أن الإجابات الطويلة للممتحنين تفرض عليهم التدقيق في محتواها بتركيز عال والعمل لساعات طويلة دون توقف، الأمر الذي سبب لهم إرهاقا نفسيا وهو ما قد يؤدي إلى ضياع حق التلاميذ.

وبخصوص العلامات، أشارت المصادر ذاتها إلى أن شعبتي رياضيات وتقني رياضي، لا تزالان تتصدران قائمة الشعب بعد تحقيقهما لنتائج جيدة في امتحان شهادة البكالوريا، إذ أن عددا معتبرا من المترشحين قد تحصلوا على العلامة 20 من 20 في مادة الرياضيات، في حين افتكوا علامات ممتازة تراوحت بين 17 و18 و19 من 20 في مختلف المواد.

وأفرز التصحيح الأول في جل المواد والشعب نقاطا متشابهة ومتطابقة نوعا ما مع العلامات المسجلة في التصحيح الثاني، باستثناء عشرات الأوراق في شعبة تسيير واقتصاد التي تم إخضاعها للتصحيح الثالث والأخير.

مقالات ذات صلة
مغني “كباريهات” يدير شبكة لتهريب المهاجرين السريين

مغني “كباريهات” يدير شبكة لتهريب المهاجرين السريين

أخبار الجزائر ليوم الأحد 03 جويلية 2022

أخبار الجزائر ليوم الأحد 03 جويلية 2022

الشروع في توظيف أساتذة المدارس العليا عبر 26 ولاية

الشروع في توظيف أساتذة المدارس العليا عبر 26 ولاية

أمين.. ضحية أخرى للسدود غير المحروسة بالبليدة

أمين.. ضحية أخرى للسدود غير المحروسة بالبليدة

3 قتلى في حادث مرور خطير بقالمة

3 قتلى في حادث مرور خطير بقالمة

النفوذ الجزائري يلاحق المناورات الإسبانية في مالي!

النفوذ الجزائري يلاحق المناورات الإسبانية في مالي!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد