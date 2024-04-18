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اقتصاد

تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية إلى المراكز التجارية الكبرى

الشروق أونلاين
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تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية إلى المراكز التجارية الكبرى
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أجهزة كهرومنزلية

عقد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني يوم الخميس، لقاء عمل لدراسة سبل تعزيز تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية، خاصة في المراكز التجارية الكبرى.

اللقاء أجري، حسب ما ذكره بيان للوزارة، بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.

كما شارك في لقاء العمل رؤساء المؤسسات الناشطة في مجال صناعة المنتجات الكهرومنزلية، بالإضافة إلى ممثلي بنك الجزائر، والمديرية العامة للجمارك، ورئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.

وناقش المشاركون “التحديات التي تواجه المصدرين، من أجل تعزيز الصادرات الجزائرية من المنتجات الكهرومنزلية. بعد الطلب الكبير الذي سجلته العديد من العلامات المحلية في عدد من الأسواق الدولية”، يضيف البيان.

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