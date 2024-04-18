تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية إلى المراكز التجارية الكبرى

عقد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني يوم الخميس، لقاء عمل لدراسة سبل تعزيز تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية، خاصة في المراكز التجارية الكبرى.

اللقاء أجري، حسب ما ذكره بيان للوزارة، بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.

كما شارك في لقاء العمل رؤساء المؤسسات الناشطة في مجال صناعة المنتجات الكهرومنزلية، بالإضافة إلى ممثلي بنك الجزائر، والمديرية العامة للجمارك، ورئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.

وناقش المشاركون “التحديات التي تواجه المصدرين، من أجل تعزيز الصادرات الجزائرية من المنتجات الكهرومنزلية. بعد الطلب الكبير الذي سجلته العديد من العلامات المحلية في عدد من الأسواق الدولية”، يضيف البيان.