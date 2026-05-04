“تصديق”.. خدمة رقمية جديدة من بريد الجزائر

وضعت مؤسسة بريد الجزائر خدمة “تصديق” الرقمية خاصة بالزبائن الذين يحتاجون إلى تصديق وثائقهم الموجة للاستعمال في الخارج.

وأفادت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسوك أن الخدمة رقمية مبتكرة تتيح للزبون إيداع ملفاته بسهولة عبر مكاتب البريد، مع متابعة دقيقة لكل مراحل المعالجة إلى غاية استرجاعها بعد التصديق الرسمي من طرف الجهات المختصة بوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة “تصديق” صُمّمت لتمنح الزبون:

1- راحة أكبر وتقليل التنقل

2- تتبّع شفاف لملفاته خطوة بخطوة

3- أمان وموثوقية في معالجة وثائقه

4- تجربة رقمية عصرية تلبي احتياجاته

كما أوضحت المؤسسة بأنه على الزبون إرفاق طابع جبائي بقيمة 20 دج عن كل وثيقة.

للاستفادة من الخدمة يمكن للزبون الولوج إلى هذا الرابط: https://tasdik.poste.dz