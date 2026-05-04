-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

“تصديق”.. خدمة رقمية جديدة من بريد الجزائر

الشروق أونلاين
  • 758
  • 0
“تصديق”.. خدمة رقمية جديدة من بريد الجزائر

وضعت مؤسسة بريد الجزائر خدمة “تصديق” الرقمية خاصة بالزبائن الذين يحتاجون إلى تصديق وثائقهم الموجة للاستعمال في الخارج.

وأفادت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسوك أن الخدمة رقمية مبتكرة تتيح للزبون  إيداع ملفاته بسهولة عبر مكاتب البريد، مع متابعة دقيقة لكل مراحل المعالجة إلى غاية استرجاعها بعد التصديق الرسمي من طرف الجهات المختصة بوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة “تصديق” صُمّمت لتمنح الزبون:

1- راحة أكبر وتقليل التنقل

2- تتبّع شفاف لملفاته خطوة بخطوة

3- أمان وموثوقية في معالجة وثائقه

4- تجربة رقمية عصرية تلبي احتياجاته

كما أوضحت المؤسسة بأنه على الزبون إرفاق طابع جبائي بقيمة 20 دج عن كل وثيقة.

  للاستفادة من الخدمة يمكن للزبون الولوج إلى هذا الرابط: https://tasdik.poste.dz

مقالات ذات صلة
إنذار من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا تتعدى الـ 50 ملم عبر 15 ولاية  

إنذار من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا تتعدى الـ 50 ملم عبر 15 ولاية  

ترتيبات خاصة من بريد الجزائر لضمان سلاسة صرف معاشات ماي

ترتيبات خاصة من بريد الجزائر لضمان سلاسة صرف معاشات ماي

هذا أهم ما قاله الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الإعلام

هذا أهم ما قاله الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الإعلام

 وزارة الدفاع: القضاء على مهربين اثنين مسلحين من جنسية أجنبية بإن قزام

 وزارة الدفاع: القضاء على مهربين اثنين مسلحين من جنسية أجنبية بإن قزام

هكذا نتعامل مع الأضحية أياما قبل عيد الأضحى

هكذا نتعامل مع الأضحية أياما قبل عيد الأضحى

إجلاء جوي لمصاب من باتنة نحو مستشفى زرالدة

إجلاء جوي لمصاب من باتنة نحو مستشفى زرالدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد