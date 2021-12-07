تصريحات أبو تريكة حول المثلية تهزّ كبرى المنظمات الإسلامية العربية

هزّت تصريحات اللاعب المصري السابق والمحلل الكروي الحالي، محمد أبوتريكة، حول المثلية الجنسية كبرى المنظمات الإسلامية العربية.

ودعا أبو تريكة عبر قناة “بي إن سبورت” للتصدّي للمثليّة وانتقد دعم الدوري الإنجليزي لظاهرة “الشذوذ الجنسي”، فتعالت الأصوات المطالبة بإقالته واتّهام المحطّة التي يعمل فيها بالترويج لخطاب كراهية ضدّ المثليين.

في المقابل، حظي اللاعب بتأييد عدد من المستخدمين العرب لمواقع التواصل الاجتماعي، وأمكن رصد وسومات في بلدان عربيّة عدّة تعلن التضامن معه على غرار وسم “#كلنا_أبو_تريكة”.

الأزهر وأبو تريكة

إثر الجدل القائم حول التصريحات، تداول ناشطون ما ادّعوا أنّه تصريح لشيخ الأزهر يشيد فيه بموقف لاعب كرة القدم المصريّ. إلا أنّ الخبر غير صحيح، حسب فرانس برس.

يتضمّن المنشور صورة لشيخ الأزهر أحمد الطيّب ضمن تصميمٍ لصحيفة الشروق المصريّة يتضمّن تصريحاً جاء فيه “أبو تريكة يمثّل نموذج عمل للشخص الذي يتكلّم ولا يخشى العواقب في سبيل قناعاته…وجزاؤه عند الله كبير”.

حظيت الصورة بآلاف المشاركات في صفحات مصريّة عدّة على موقع فيسبوك، لكنّ الحسابات الرسميّة لشيخ الأزهر عبر مواقع التواصل لم تنشر موقفاً من أبو تريكة، ولم تنقل أي وسيلة إعلاميّة محلية أيّ تصريح مماثل.

وفي وقت سابق، حذّر متحدث باسم مشيخة الأزهر في اتصال مع وكالة فرانس برس من تصديق الأخبار والتصريحات المنسوبة لشيخ الأزهر على مواقع التواصل، ودعا إلى اعتماد التصريحات التي تُنشر على الصفحة الرسميّة حصراً.

من جهتها، لم نتشر صحيفة الشروق، الذي استخدم شعارها في المنشور المضلّل، هذا الخبر.

الشيخ محمّد العوضي “مستشاراً لشؤون المثليين”!

في ذات السياق تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ما زعموا أنّه قرار للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتعيين الداعية الكويتي محمّد العوضي “مستشاراً لشؤون المثليين”.

تضمّنت المنشورات صورة للعوضي ونصاً جاء فيه “الداعية الكويتي محمد العوضي مستشاراً عاماً لشؤون المثليين”. وتضمّنت منشورات أخرى وثيقة بالقرار.

وجاء في تفاصيل الخبر المزعوم أنّ رئيس الاتحاد الداعية المصريّ يوسف القرضاوي، أحد أبرز رجال الدين المقرّبين من جماعة الإخوان المسلمين، هو من زكّى العوضي للمنصب.

وانتشر الخبر في إطار الجدل الذي أثاره أبو تريكة، لكن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فند الادعاء الذي نفاه الاتحاد في بيان رسمي.

ويقيم أبو تريكة (42 عاماً)، في قطر حيث مقر شبكة “بي إن سبورتس” التي يعمل لصالحها كمحلل لمباريات كرة القدم، وقد أدرجته السلطات المصريّة على قوائم “الإرهاب” لاتهامه بتمويل الإخوان المسلمين.

وقد علّق ناشرو الخبر المزعوم أنّ أبو تريكة ينتقد دعم المثليين في الدول الغربيّة، في وقت يعمد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المقرّب من الإخوان، بتعيين مستشارٍ لشؤون المثليين، إلا أنّ الخبر المتداول لا أساس له من الصحّة.

واستخدمت المنشورات المضلّلة اسم الداعية العوضي لما أثاره من جدلٍ العام الماضي بعد بثّ مباشر على حساباته في المواقع التواصل الاجتماعيّ حمل عنوان “لا تظلموا المثليين”.