تصفيات كأس العالم 2026.. هزيمة ثقيلة لشبلات “الخضر”

لقطة من مباراة منتخب الإناث لأقل من 17 سنة أمام نظيره الكاميروني

استهل المنتخب الوطني للإناث لفئة أقل من 17 سنة مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بهزيمة ثقيلة أمام المنتخب الكاميروني.

وانهزمت شبلات “الخضر” بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، أمسية الأحد، لحساب ذهاب الدور الأول.

وكان المنتخب الجزائري سباقا للتهديف، عن طريق ديهيا بن خلاط في د11، قبل أن يعدل المنتخب الكاميروني النتيجة في د32.

وبعد ذلك فرضت الكاميرونيات إيقاعا قويا، ليضفن أربعة أهداف أخرى، في الشوط الثاني.

وتلعب مباراة الإياب المقرر السبت المقبل، بياوندي، وبالنظر إلى قوة المنافس، ونتيجة لقاء الذهاب، فإن مهمة شبلات “الخضر” تبدو شبه مستحيلة في إقطاع تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل.