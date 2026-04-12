تصفيات مونديال أقل من 17 سنة إناث.. المنتخب الجزائري يهدف للفوز على الكاميرون

اختتم المنتخب الوطني للإناث لفئة أقل من 17 سنة، أمسية السبت، تحضيراته لأول مباراة رسمية له ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسيكون المنتخب عصر اليوم الأحد، بداية من الساعة الرابعة، على موعد مع مواجهة منتخب الكاميرون، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة .

وتسعى لاعبات المنتخب لتحقيق الفوز، قبل خوض لقاء الإياب في الكاميرون.

وستجرى مباراة العودة يوم السبت المقبل 18 أفريل، بياوندي، بداية من الساعة الرابعة عصراً.