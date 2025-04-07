 تصفية الكيان لـ 15 مسعفا.. ترامب “يتفهم” وحماس ترد: تضامن لا أخلاقي 

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن تصريحات مجلس الأمن القومي الأمريكي عن تفهم ترامب لجريمة إعدام 15 فردا من مسعفي الهلال الأحمر والدفاع المدني في رفح “تضامن لا أخلاقي مع نازيي العصر”.

وأوضحت الحركة في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية عبر “تلغرام”، أن اتهام المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الحركة باستخدام سيارات إسعاف محض أكاذيب بلا أي دليل، تسوقها الإدارة الأمريكية إلى جانب حكومة مجرم الحرب نتنياهو لتبرير جريمتها البشعة والموثقة بحق المسعفين ورجال الإنقاذ.

وأضافت الحركة في بيانها “على الإدارة الأمريكية أن توقف دعمها المفتوح لعمليات استهداف العمل الإنساني وقتل وحرق الأطفال والمدنيين وتلزم حكومة الإرهاب الصهيونية بالكف عن انتهاكاتها للقوانين والأعراف، بدلا من الإمعان في منح مجرمي الحرب غطاء إجراميا للاستمرار في جرائم ضد الانسانية .”

هكذا أخفى جيش الاحتلال دليل “تصفية” 15 مسعفا في رفح

في 5 أفريل الجاري، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، مقطع فيديو ويُظهر استهداف مركبات الإسعاف والدفاع المدني تصفية 15 مسعفا شهر مارس الماضي مكذبة رواية جيش الاحتلال.

وقالت الصحيفة أنها حصلت على الفيديو من هاتف أحد المسعفين الذين عُثر على جثثهم في مقبرة جماعية برفح، ويُظهر استهداف مركبات الإسعاف والدفاع المدني التي كانت مصابيحها مشغّلة لحظة الاستهداف من قبل القوات الصهيونية، ما يفند الرواية الرسمية للاحتلال التي زعمت أن المركبات تقدّمت “بشكل مثير للريبة”.

Video shows aid workers killed in Gaza under gunfire barrage The U.N. has said Israel killed the workers. The video contradicts Israel’s version of events, which said the vehicles were “advancing suspiciously” without headlights or emergency signals. pic.twitter.com/bKAseOyLJc — Reem Al-Harmi ريم الحرمي (@Reem_AlHarmi) April 5, 2025

من جهتها قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الاحتلال أخفى دليل تصفيته لـ 15 مسعفا في رفح، مشيرة إلى أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية.

وأوضحت، ألبانيز، في منشور لها على منصة “إكس”، اليوم السبت، أن “الدليل على قتل المسعفين في رفح تم إخفاؤه، وأن جيش الاحتلال لا يواجه أي قيود أو ضوابط على قتل الفلسطينيين”.

وأكدت أن عمليات قتل المسعفين وعمال الإغاثة “لم تحدث في فراغ”، مشيرة إلى أن جثث الضحايا ومركباتهم دُفنت عمدا لإخفاء الأدلة، ما يُشير إلى خطة ممنهجة لاستهداف المدنيين.

وشددت ألبانيز على أن الحريات تتعرض للانتهاك في الغرب، داعية إلى ضرورة حدوث ثورة ضد النظام الذي يسحق الحريات ويضر بالمدنيين.

المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز: الدليل على قتل المسعفين في رفح تم إخفاؤه. ما يجري في غزة ليس حربًا بل إبادة جماعية وليس هناك حماية لأرواح الفلسطينيين. pic.twitter.com/G0zY96hr5X — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 5, 2025

وفي أل تعليق له قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الفيديو “ينسف بالكامل الرواية الصهيونية المضللة”، مطالبا بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في ما وصفه بـ”جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وللتذكير شيع فلسطينيون، جثامين 15 مسعفا ومستجيبين لحالات الطوارئ استشهدوا نهياة مارس المنصرم على أيدي القوات الصهيونية في جنوب قطاع غزة، بعد العثور على جثثهم مشوهة وسيارات الإسعاف في مقبرة جماعية ضحلة، يبدو أن جرافات عسكرية صهيونية قد حفرتها، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أب).