 تصفية الكيان لـ 15 مسعفا.. ترامب “يتفهم” وحماس ترد: تضامن لا أخلاقي 

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن تصريحات مجلس الأمن القومي الأمريكي عن تفهم ترامب لجريمة إعدام 15 فردا من مسعفي الهلال الأحمر والدفاع المدني في رفح “تضامن لا أخلاقي مع نازيي العصر”.

وأوضحت الحركة في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية عبر “تلغرام”، أن اتهام المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الحركة باستخدام سيارات إسعاف محض أكاذيب بلا أي دليل، تسوقها الإدارة الأمريكية إلى جانب حكومة مجرم الحرب نتنياهو لتبرير جريمتها البشعة والموثقة بحق المسعفين ورجال الإنقاذ.

وأضافت الحركة في بيانها “على الإدارة الأمريكية أن توقف دعمها المفتوح لعمليات استهداف العمل الإنساني وقتل وحرق الأطفال والمدنيين وتلزم حكومة الإرهاب الصهيونية بالكف عن انتهاكاتها للقوانين والأعراف، بدلا من الإمعان في منح مجرمي الحرب غطاء إجراميا للاستمرار في جرائم ضد الانسانية .”

هكذا أخفى جيش الاحتلال دليل “تصفية” 15 مسعفا في رفح

في 5 أفريل الجاري، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، مقطع فيديو ويُظهر استهداف مركبات الإسعاف والدفاع المدني تصفية 15 مسعفا شهر مارس الماضي مكذبة رواية جيش الاحتلال.

وقالت الصحيفة أنها حصلت على الفيديو من هاتف أحد المسعفين الذين عُثر على جثثهم في مقبرة جماعية برفح، ويُظهر استهداف مركبات الإسعاف والدفاع المدني التي كانت مصابيحها مشغّلة لحظة الاستهداف من قبل القوات الصهيونية، ما يفند الرواية الرسمية للاحتلال التي زعمت أن المركبات تقدّمت “بشكل مثير للريبة”.

Video shows aid workers killed in Gaza under gunfire barrage

The U.N. has said Israel killed the workers. The video contradicts Israel’s version of events, which said the vehicles were “advancing suspiciously” without headlights or emergency signals. pic.twitter.com/bKAseOyLJc

— Reem Al-Harmi ريم الحرمي (@Reem_AlHarmi) April 5, 2025