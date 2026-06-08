تصنيف الحظيرة الوطنية لثنية الحد ضمن شبكة محميات المحيط الحيوي لليونسكو

يعد ثمرة الجهود المتواصلة المبذولة في مجال الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي

صنفت الحظيرة الوطنية لثنية الحد بولاية تيسمسيلت، ضمن شبكة محميات المحيط الحيوي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حسب ما علم الاثنين لدى مدير ذات الحظيرة.

وأوضح مدير الحظيرة، عبد الرزاق لحمر، في تصريح لـ “وأج”، أن هذا التصنيف جاء عقب مصادقة المجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو على ملف ترشيح الحظيرة، خلال دورته الثامنة والثلاثين المنعقدة بالباراغواي ما بين 3 و6 جوان الجاري، لتلتحق بذلك الحظيرة الوطنية لثنية الحد بشبكة عالمية تضم مواقع طبيعية مرجعية تجمع بين حماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف المتحدث أن هذا التصنيف الدولي يعد ثمرة الجهود المتواصلة المبذولة في مجال الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي، مشيرا إلى أنه يعكس القيمة الإيكولوجية الفريدة التي تتميز بها هذه الحظيرة.

وذكر ذات المسؤول أن الحظيرة الوطنية لثنية الحد تكتسي أهمية بيئية كبيرة، باعتبارها من بين أبرز المحميات الطبيعية في الجزائر، حيث تمتد على مساحة تفوق 3.400 هكتار من الغابات والمرتفعات الجبلية، وتضم غابات كثيفة من الأرز الأطلسي والصنوبر الحلبي والبلوط الأخضر والبلوط الفليني، إلى جانب تنوع بيولوجي يضم أزيد من 100 نوع من الحيوانات البرية،من بينها الزواحف والثدييات والطيور.

ويحتوي هذا الفضاء الطبيعي الخلاب كذلك على عدة معالم سياحية وبيئية، من بينها جبل “رأس البراريت” وقمة “كاف سيقا” التي يفوق ارتفاعها 1.700 متر عن سطح البحر، وتوفر إطلالة بانورامية على مختلف مكونات الحظيرة وغاباتها الكثيفة وسلاسلها الجبلية.