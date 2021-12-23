كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف شهر ديسمبر للمنتخبات، والأخير في عام 2021، حيث تقدم المنتخب الجزائري بـ 3 مراكز ليحتل المركز الـ 29 عالميا والثالث افريقيا والثاني عربيا.

وحل محاربو الصحراء وراء كل من المغرب والسنغال افريقيا، ووراء المغرب عربيا.

وشهد تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر بعض التغييرات فيما يخص ترتيب المنتخبات العربية فقط, بسبب خوضها منافسات كأس العرب في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر الجاري.

وحقق المنتخب الوطني الجزائري قفزة استثنائية بين جميع منتخبات العالم في تصنيف ديسمبر, حيث حصد 1516.51 نقطة.

وخاص المنتخب الوطني الجزائري 6 مباريات في شهر ديسمبر, بالتساوي مع مصر وتونس وقطر, وذلك خلال البطولة العربية فيفا 2021.

وجاء منتخب مصر في المركز الـ46 عالميا والرابع عربيا والسادس أفريقيا بـ1451.77 نقطة, بعدما ودع نصف نهائي كأس العرب على يد تونس بهدف دون رد, فضلا عن احتلاله المركز الرابع في البطولة بعد خسارته أمام قطر صاحبة المرتبة الثالثة.

ورغم أن كأس العرب ليست بطولة رسمية رغم رعاية من طرف الفيفا لها، الا ان نتائجها كان لها تأثير على تصنيف المنتخبات العربية, حيث تم اعتماد مباريات البطولة كمواجهات ودية، وهو ما يعني أن الفائز يحصل على نقاط أقل من فوزه في المباريات الرسمية.

ولم يطرأ أي تغيير على مقدمة التصنيف العالمي, حيث احتفظت بلجيكا بالمركز الأول (1828.45نقطة)، أمام كل من منتخبي البرازيل (1826.35 نقطة) وفرنسا (1786.15 نقطة).

وكان المنتخب الجزائري تراجع إلى المركز 32 عالميا والرابع إفريقيا، في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2021، وهو مركز جعله يضمن التواجد في المستوى الأول في قرعة الدور الفاصل من تصفيات مونديال قطر.

الترتيب الأفريقي للمنتخبات:

20- السنغال

28- المغرب

29- الجزائر

30- تونس

36- نيجيريا

45- مصر

50- الكاميرون

52- غانا

53- مالي

56- كوت ديفوار