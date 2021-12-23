-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تصنيف الفيفا: المنتخب الجزائري ينهي عام 2021 في المركز 29 عالميا

الشروق الرياضي
  • 26697
  • 0
تصنيف الفيفا: المنتخب الجزائري ينهي عام 2021 في المركز 29 عالميا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف شهر ديسمبر للمنتخبات، والأخير في عام 2021، حيث تقدم المنتخب الجزائري بـ 3 مراكز ليحتل المركز الـ 29 عالميا والثالث افريقيا والثاني عربيا.

وحل محاربو الصحراء وراء كل من المغرب والسنغال افريقيا، ووراء المغرب عربيا.

وشهد تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر بعض التغييرات فيما يخص ترتيب المنتخبات العربية فقط, بسبب خوضها منافسات كأس العرب في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر الجاري.

وحقق المنتخب الوطني الجزائري قفزة استثنائية بين جميع منتخبات العالم في تصنيف ديسمبر, حيث  حصد 1516.51 نقطة.

وخاص المنتخب الوطني الجزائري 6 مباريات في شهر ديسمبر, بالتساوي مع مصر وتونس وقطر, وذلك خلال البطولة العربية فيفا 2021.

وجاء منتخب مصر في المركز الـ46 عالميا والرابع عربيا والسادس أفريقيا بـ1451.77 نقطة, بعدما ودع نصف نهائي كأس العرب على يد تونس بهدف دون رد, فضلا عن احتلاله المركز الرابع في البطولة بعد خسارته أمام قطر صاحبة المرتبة الثالثة.

ورغم أن كأس العرب ليست بطولة رسمية رغم رعاية من طرف الفيفا لها، الا ان نتائجها كان لها تأثير على تصنيف المنتخبات العربية, حيث تم اعتماد مباريات البطولة كمواجهات ودية، وهو ما يعني أن الفائز يحصل على نقاط أقل من فوزه في المباريات الرسمية.

ولم يطرأ أي تغيير على مقدمة التصنيف العالمي, حيث احتفظت بلجيكا بالمركز الأول (1828.45نقطة)، أمام كل من منتخبي البرازيل (1826.35 نقطة) وفرنسا (1786.15 نقطة).

وكان المنتخب الجزائري تراجع إلى المركز 32 عالميا والرابع إفريقيا، في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2021، وهو مركز جعله يضمن التواجد في المستوى الأول في قرعة الدور الفاصل من تصفيات مونديال قطر.

الترتيب الأفريقي للمنتخبات:

20- السنغال

28- المغرب

29- الجزائر

30- تونس

36- نيجيريا

45- مصر

50- الكاميرون

52- غانا

53- مالي

56- كوت ديفوار

مقالات ذات صلة
كريم زياني يغادر شبيبة القبائل

كريم زياني يغادر شبيبة القبائل

ذهبية واحدة.. فضيتان وبرونزيتان في دورة صربيا

ذهبية واحدة.. فضيتان وبرونزيتان في دورة صربيا

بن رحمة يُودّع كأس الرابطة

بن رحمة يُودّع كأس الرابطة

مقاعد الاحتياط تسجن الكثير من نجوم الخضر

مقاعد الاحتياط تسجن الكثير من نجوم الخضر

شتي يرفض العودة إلى تونس ويصّر على فسخ عقده

شتي يرفض العودة إلى تونس ويصّر على فسخ عقده

رئيس “الفيفا” يهنئ المنتخب الجزائري على التتويج بكأس العرب

رئيس “الفيفا” يهنئ المنتخب الجزائري على التتويج بكأس العرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد