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الجزائر

تصنيف دولي: الجيش الجزائري الأول مغاربيا والثالث عربيا عام 2022

الشروق أونلاين
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تصنيف دولي: الجيش الجزائري الأول مغاربيا والثالث عربيا عام 2022
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حل الجيش الجزائري في المرتبة الأولى مغاربيا والثالث عربيا وافريقيا في تصنيف موقع “غلوبال فاير باور” المختص في الشأن العسكري لأقوى جيوش العالم لعام 2022.  

وحلت الجزائر في المرتبة الأولى مغاربيا وتلتها المغرب وتونس أما عربيا احتلت الجزائر المرتبة الـ 3 بعد كل من مصر والسعودية، وافريقيا جاء الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة بعد مصر وجنوب افريقيا وعالميا جاءت الولايات المتحدة، مرة أخرى، على رأس قائمة أفضل جيوش العالم في تصنيف “غلوبال فاير باور” لعام 2022.

ويستخدم الموقع المختص في الشأن العسكري في التصنيف أكثر من 50 عاملا لتحديد موقع 140 دولة جاءت في التصنيف الحالي، تتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها.

والدرجة المثالية هي 0.000 وكلما كان الدرجة التي تمنح للدولة أصغر كلما كان دليلا على قوة هذه الدولة، مع العلم أن القدرات النووية غير مشمولة في التقييم.

ترتيب الدول العربية:

1- مصر وجاءت الـ12 عالميا بواقع 0.1869 درجة

2- السعودية في الترتيب الـ20 عالميا بـ0.2966 درجة

3- الجزائر في الترتيب الـ 31 عالميا بـ 0.7424 نقطة

4- العراق في المركز الـ34 عالميا بـ0.5597 درجة

5- الإمارات في المركز الـ36 عالميا بـ0.5859 درجة

6- سوريا في المركز الـ47 عالميا بـ0.6953 درجة

7- المغرب في المركز الـ55 عالميا بـ0.8573 درجة

8- الكويت في المركز الـ71 عالميا بـ 1.2988 درجة

9- ليبيا في الترتيب الـ72 عالميا بـ1.4429 درجة

10- السودان وجاءت في المركز الـ73 عالميا بـ1.3383 درجة

11- تونس جاءت في المرتبة 74 عالميا بـ 1.3664 نقطة.

وفيما يلقي ترتيب الدول الـ 5 الأولى عالميا:

1- الولايات المتحدة:  0.0453 درجة

2- روسيا: 0.0501 درجة

3- الصين: 0.0511 درجة

4- الهند: 0.0979 درجة

5- اليابان: 0.1195 درجة

هذا ترتيب القوات الجوية الجزائرية في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا

ويوم 21 فيفري 2021، كشف تصنيف لموقع “غلوبال فيار باور” المختص بالشأن العسكري للدول أن القوات الجوية الجزائرية احتلت المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط والثانية إفريقيا.

ووفقا لتصنيف الموقع لسنة 2021، حول أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، فإن الجزائر تملك 551 طائرة حربية من مختلف الأنواع، متبوعة بإيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ 516 طائرة حربية.

وحلت تركيا في المرتبة الأولى في المنطقة من حيث العدد، بـ1056 طائرة حربية متنوعة، متقدمة على مصر التي كانت تتقدم خلال السنوات الماضية، حيث جاء تصنيفها في المرتبة الثانية بعدد طائرات بلغ 1053 طائرة حربية وفقاً لـ”غلوبال فاير باور”.

وفي المرتبة الثالثة حلت المملكة العربية السعودية بعدد طائرات وصل إلى 889 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على الكيان الصهيوني التي جاء ترتيبه في المرتبة الرابعة بامتلاكه 595 طائرة حربية، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 552 طائرة حربية متنوعة في تقدم ملحوظ هذا العام.

وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا التي تمتلك 462 طائرة، فيما احتلت العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 350 طائرة، وجاءت الأردن في المرتبة العاشرة بعدد 261 طائرة متنوعة.

وإفريقيا حلت الجزائر في المركز الثاني من حيث ترتيب الدول في مجال القوة العسكرية الجوية، بعد مصر ومتبوعة بجنوب إفريقيا.

القوات الجوية

ووفقا لإحصائيات 2021، يشمل الترتيب أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة، أما الطائرات قيد التطوير حاليًا أو تحت الطلب للعام القادم لا تؤخذ في الاعتبار.

تجدر الإشارة إلى أن امتلاك عدد كبير من الطائرات لا يعني بالضرورة التفوق في الجو، بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته لدى الجيوش، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.

الجزائر ثاني قوة عسكرية في إفريقيا

حلت الجزائر في المرتبة الثانية من حيث القوة العسكرية في قارة إفريقيا للعام 2021 حسب تصنيف سابق لموقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية.

وأفاد الموقع بأن الجيش الجزائري جاء في المرتبة الثانية في إفريقيا مسبوقا بمصر، فيما حل جيش جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة متبوعا بالجيش النيجيري ثم المغربي الذي جاء في المرتبة الخامسة.

وقدر الموقع عدد أفراد القوات المسلحة النشطين في الجزائر بـ 280 ألف شخص، و551 طائرة و2024 دبابة، محتلا بذلك المرتبة الـ27 عالميا.

عربيًا، احتل الجيش المصري المركز 13 عالميًا والأول، وجاء في المركز الثاني عربيًا، الجيش السعودي، حيث احتل المرتبة 17 عالميًا.

أمّا الجيش الجزائري فقد جاء في المركز الثالث عربيًا، وخامسًا الجيش المغربي، وجاءت الإمارات في المرتبة السادسة، وسابعًا العراق، وثامنًا سوريا، وتاسعًا الكويت، في حين حلّت سلطنة عمان في المرتبة العاشرة، ثم الأردن في المركز الـ 11، تلاها اليمن؛ وفقًا للتصنيف.

وضمّ التصنيف 138 دولة، واعتمد على أكثر من 50 عاملًا مختلفًا لتحديد ترتيب الدول.

ولا يعتمد الترتيب على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة لأي دولة، بل يُركّز أيضًا، على تنوع الأسلحة لتوفير توازن أفضل.

وصُنّف الجيش الأمريكي أنه الأقوى في العالم، حيث يضم 1,4 مليون عسكري نشط، 13,233 طائرة وأكثر من 6000 دبابة وميزانية قدرها 740 مليار دولار.

وفي المركز الثاني، جاء الجيش الروسي بمليون عسكري نشط، 4,100 طائرة، 13 ألف دبابة وميزانية تقدر بـ 42,1 مليار.

وتأتي الصين، الهند واليابان في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي، وهو تصنيف العام الماضي نفسه لكلٍّ منها.

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التعليقات
37
  • مشاكس

    عندما تصل أسراب السوخوي 57 من الجيل الخامس، سيبدأ الإسهال في الانتشار في المخرب

    0
  • البليدي

    رداً على رقم 34 (منصف) :
    كيف تريد منا الإخاء و الثقة و أنتم تجلبون الصهاينة إلى حدودنا ؟
    كيف تريدون الإخاء و أنتم تغرقون الجزائر بأطنان الزطلة ؟ كيف و كيف و كيف ؟
    إن كنت جاداً في ما كتبته فيجب الإجابة عن هذه الأسئلة بصراحة.

    4
  • مشاكس

    إلى الشقي رقم 01 المدعو سعيد :
    من يعطي طريحة للجزائر ؟ المغرب مثلاً ؟ ؟ ؟
    الجيش المخربي الذي فرقة من الجيش الإسباني في جزيرة ليلى أمام مرأى و مسمع العالم أجمع، يعطي طريحة للمارد الجزائري ؟ ننصحكم بالتركيز على سبتة و مليلية و عدم المغامرة بدفع الجيش المخنزي إلى مهلكة.

    -10
  • منصف

    لا للفتنة .المغرب و الجزائر اخوة في الدين و لنا لغة واحدة و تقاليد مشتركة .
    اخواني الجزائريين اتقوا الله و اصلحوا ما يحاول المستعمر ان يفعله .فشعاره فرق تسود. انا مغربي و لن تسمح لنفسي ان اسب جزاءري مهما وقع لأنه اخي في الدين .

    11
  • صلاح الدين

    لقد حاربنا فرنسا و هي 4 قوة عسكرية من حيث العدة و العتاد و انتصرنا عليها بمشيئة الله , ِِان الارادة و التضحية يخلقان المعجزات,

    9
  • Akli

    OUI ON EST PREMIER ÉGALEMENT A SE LEVER LE MATIN POUR FAIRE LA QUEUE DANS L ESPOIR D AVOIR UN LITRE DE LAIT POUR LES GAMINS, PREMIER A ÊTRE ARRIVES A PLACER LES BANANES ET LES SARDINES CHEZ UN BIJOUTIER

    16
  • mustapha

    أظن مقابلة أم درمان الشهيرة تحدد من هو أقوى عربيا

    -9
  • قلم رصاص

    الى السعيد صاحب التعليق الاول
    الطريحة اخذتموها في 63 ومازال جدي بصورة قطع فيها اذني مغربي في فجيج هههه الابوم متوفر ان اردت الصورة
    المغرب هو الوحيد الذي ربح كل الحروب وخسر كل اراضيه هههه

    -9
  • zizou

    حنا نحوسو على مرتبة مليحة في المعيشة لا في المستوى العسكري ....معندنا ما ديرو بسلاح ...واي حرب في اوروبا او امريكا راك خاسر ...خسرة دراهم فقط والحمد الله رانا عايشين في سلام مع الدول الاجنبية ولكن رانا عايشين مزيرية في داخل.....عام في الجزائر جديدة ما شفنا والوا لا مصانع لا عمارات لا طرقات لا تحسين راتب ....شفنا غير الهدرة على سيارات فقط و تشكرت على المانيا فقط

    20
  • karim khou

    مذا تنفع هذه الأسلحة مقارنة مع أسلحة بيولوجية مثل كورونا و سارس و الجمرة الخبيثة القوة اليو تنحصر في التقدم العلمي و التكنولوجي بناء المخابر و التوجه بقوة نحو البحث العلمي أصبح اليوم ضرورة قصوى أكثر من اي وقت مضى

    20
  • احمد

    للمدعو سعيد : الطريحة كلاوها الخونة الغدارين ونظن توحشتو هاذ المرة محو من الخريطة وجزأرة دويلة مروكو لتخليص العالم من طنطنتكم وسمومكم ههه وين ادرار؟ وين بشار؟ وين تيندوف؟ هههه وعن قريب وين الصحراء الغربية !
    تنويه: الذباب المخزني المخربائيلي لوث المكان وهم معروفين من تعليقاتهم البغيظة هههه جيشكم لا يرقى حتى ان يكون العاشر افريقيا فقد راينا كيف تتهاوى طائراتكم كالجراد باسلحة مدنيين بدائية يقول المثل: اتركوا العيش لخبازو فالرجولة والحروب من اختصاصنا يا فشلة ههه

    -10
  • الهواري الوهراني

    و الله مما اظحكني كثرة تعليق المراركة و تنقيطهم على كل تعليق جزاىري يشتم التطبيع مع الصهاينة

    نصيحتي للمزطولين المراركة
    الا تعلمون أن الجيش الهلكي المروكي لا يحق له هذا الترتيب و ترتيبه الحقيقي آخررررر القائمة لانه غير قااااادر على الدفاع عن بلده المروك يقاااااسي الاستعمار الاسباني منذ أكثر من ستة قرون مدنه و جزره على مرمى حجر من شواطئه مستعمرة لحد 2021 و يجي في الاخير مروكي مزطول يعلق قوة الجيوش ليست بالعتاد بل بالعقيدة ههههههههه الله يلعن الي ما يحشم

    0
  • هذه قسمة ضيزى

    السعودية والخليج يكدسون السلاح من كل نوع لضرب اليمن ولكنهم يطلبون النجدة من أمريكا والغرب ضد عراق صدام والآن ضد إيران،،فكيف لهذه الدول أن تكون قبل الجزائر التي لا تستنجد بأحد ومستعدة لأي طاريء دفاعا عن أراضيها وكرامتها؟ هذا الترتيب يعتمد على عدد الطائرات ولكن ما جدوى الطائرات إن كانت لا تفيد إلا لدك اليمن وتخاف من إيران التي صارت هي العدو مكان صديقهم الكيان الصهيوني؟؟ يعني لو وضعوا حتى الزر النووي بيد هؤلاء لن يفيدهم لأنهم مردوا على الانبطاح وطلب نجدة أمريكا فمن غير العدل ولا الحق مقارنة بلد مكتفي ذاتيا بأبنائه في الدفاع عن أرضه بآخر يجلب جنود أمريكا حتى ضد الحوثيين اليمنيين الغلابى

    23
  • الحبيب&

    نحن أهل الحرب والمطبعون اهل الكذب.

    6
  • يحيى

    الى محلل
    دعايات من بقايا المعسكر الاشتراكي، نعم لكن حررت ارضها بدماء ابنائها لكن ليس مثل بقايا بيادق المعسكر الغربي التي تنتظر من سيدها ان يحرر لها ما تزعمه انه ارضها و هي عاجزة ان تحرر جزرها و راضيها من محتلين منذ 1640(سنة انفصال البرتغال عن الاسبان) ماذا تنتظرون ويحكم من التفريط في ارضكم و عرضكم

    1
  • المذغري

    إذن على بركة الله،هيا نحرر فلسطين والقدس الشريف لنتبث للعالم أنكم لستم جيش وشعب الشعارات الفارغة،مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

    25
  • LALAHOUM

    أهدرونا على الإقتصاد وخلونا من السلاح والحروب راهي ولات كلش بالقفلة

    25
  • خيرالدين

    المغاربه يتكلمون.عن.طريحه 1963 حيث خسروا تندوف و بشار و اراضي اضافبه و منهم.من يقول العبره ليست بالعتاد لكن بالرغبه الشعبيه. فاذا كانت لكم رغبه لماذا لم تحرروا سبته و مليليه.منذ 6 قرون؟؟؟؟؟؟

    4
  • Ahmed amir

    كلام ليس له اي معنى فقط محاولة العصابة تبييض وجهها والا اين نحن في التنمية والتطور والقدرة الشرائية للمواطن سويسرا ليس لها جيش هل شعبها تعيس مثلا لا الدنمارك النرويج وغيرها ..مالم يزل الحكم نفسه فمصيرنا مصير آبائنا وسيكون مصير اولادنا نفس الشيء كل كلمة عدو خارجي والله انتم اعداء الوطن والدين قاتلكم الله

    18
  • جلال

    القضية ليست في العدد ولكن في العدة لو اجتمعت كل الدول العربية مثلا بما لها من قوات عددية تفوق اسرائيل بعشرات المرات لهزمتهم اسرائيل لسبب التحكم في التكنولوجيا واستعمال الخطط الحربية الحديثة وتزود جيشها بأجهزة ومعدات الكترونية معقدة خاصة في مجال الطائرات الحربية التي هى خردة عند العرب تباع لهم كأنها طائرة نقل منزوعة من كثير من لوازم التشويش والمناورة والتخفي ورصد الأهداف وغيرها مما تمتلكه الجيوش الحديثة . إن دول مثلنا لا يفيدها الا حرب العصابات في مواجهة قوات عاتية لا قبل لها بها لذلك وجب التركيز على هذا الجانب في خططنا العسكرية وتدريب قواتنا على ذلك

    22
  • إبن بطوطة

    كم عدد الطائرات الحربية للسويد؟ وهل ذلك العدد الضعيف بسبب ضعف اقتصادها؟ وهل السويدي من اتعس شعوب العالم لعدم امتلاكها لهذا العدد الهائل من الطائرات الحربية؟

    33
  • الإدريسي

    الشعب الجزائري يريد التنمية بدل الدبابة
    الشعب الجزائري يريد الكرامة والعيش الكريم بدل الطائرة الحربية
    الشعب الجزائري يريد السكن، والصحة و العدالة الإجتماعية
    أما النفخ فينا...وأحنا أحنا أحنا...
    هذا الشيء ما عندنا ما نديروا بيه...جربوه العراقيين قبلنا، إنظروا العراق الآن، والله يجيني البكاء، شوف سوريا، ليبيا...أين هم ؟
    السلاح لا ينفع، الروس لاثقة فيهم...ضحكوا على العراق من قبل...
    أحسن سلاح، محاربة الفقر و الجهل
    أحسن سلاح هو التنمية
    أحسن خبر هو عندما تصنف الجزائر قوة إقتصادية
    أما شيء آخر، أقول جميع الدول العربية : المكسي بديال الناس، عريان

    41
  • reda

    مادام جلّ العرب المتخلفين يشترون أسلحتهم من الخارج ولا يكادوا يصنعون حتى رصاصة مسدّس فلا ترتيب لهم ولا هم يحزنون ٠

    36
  • علي عبد الله الجزائري

    سعيد
    طريحة روح اعطيها لسيادك الاسبان
    لسانكم طويل في المواقع اما الواقع ربي يجيب

    6
  • Auressien

    اشهار كاذب و ادعاء اسرائيلي / مغربي مشترك للحصول على المزيد من الدعم لاستعمار اراضي الفلسطنيين و الصحراوين المستضعفين

    -74
  • محلل

    دعايات من بقايا المعسكر الاشتراكي، ينفخون نفسهم فيتضحون من بعد " كأنهم أعجاز نخل خاوية" هكذا نفخ جمال عبد الناصر بجيش مصر ليأتي بنكسة كانت عواقبها أليمة للجميع و مع ذلك تنفخون في هذا الجيش... ثم يسمع أن لعراق صدام جيش لا يقهر، فنفاجأ عندما اجتيح العراق... و الان تنفخون بجيش دولة ليس لها قوة اكتفاء الغذاء و لا صنع السلاح و الذخيرة... كل شيء معروف خاضع للتبعية... إنكم تخربون الجزائر و تجعلونها عرضة خطر من وراء البحار... خطر قد يتعب و يهدد حتى أشقاء دول الجوار...

    85
  • أنا

    الجيش السعودي الذي لم يستطع التقدم متراً واحداً أمام مجموعة مسلحة (الحوثيين) يحل قبل الجيش الجزائري الذي حارب الإرهاب وحده حتى قضى عليه ؟

    -40
  • ملاحظ

    الترتيب حسب مقاييس القوى الذي اختارها هذا المعهد دائما يصنف الكيان الصهيوني في المراتب المتأخرة إن تقدمت كل الدول العربية والإسلامية وو....
    الكيان الصهيوني جيشه بدائي وخارج الترتيب والتصنيف...

    معاهد و إحصائيات الغرب وتقاريرهم دائما مسيسة وغير بريءة في تسعينيات القرن الماضي صنفوا جيش العراق /صدام كخامس ٥ اقوى جيوش العالم وتم النفخ وإصدار التقارير وتتوالى الدراسات والتحليلات كل هذا لغرض في نفس يعقوب ...ثم كان لهم مارادوا (إسرائيل وأمريكا والغرب)...

    109
  • قناص

    العزيمة و الاستمرار و الإيمان بأن النصر آت مهما طال
    هذه هي القوة الوحيدة التي تنتصر
    و اسألوا شهداء الجزائر يعطوكم الدروس في فن العزيمة

    39
  • elarabi ahmed

    مرتبة الجزائر على مستوى التنمية . الأجتماعية والأقتصادية .

    152
  • عيسی

    اللهم انصر جيشنا الجيش الوطني الشعبي الابي الصامد ضد كل خاين و الويل لمن تسول له نفسه ان يتعدی حدوده فسوف ننهي وجوده۔۔۔

    -34
  • تيبسة

    وماذا بعد قوة عسكرية جاهزة لماذا للحرب... والاقتصاد في الهاوية.. لم تعد القوة العسكرية لها قيمة بل في التحالفات... التحالفات ثم التحالفات

    112
  • ahmed

    هم يركزون في التصنيف على الجانب المادي فقط ويهملون الجانب العقائدي
    وفي نظري تكمن قوة الجيوش في عقائدها اكثر من اسلحتها والدليل ماكانت تملكه فرنسا وما كنا نملكه حيث لاوجه للمقارنة ولو كانت المعارك تحسم بالاسلحة وحدها لبقيت فرنسا جاثمة على رؤوسنا الى اليوم ولكننا هزمناها بالايمان والعقيدة حيث كان المجاهدون قبل اطلاق الرصاصة الاولى يصيحون مرددين الله اكبر الله اكبر وصدق الله القائل ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى )

    162
  • محمد رضا

    يجب الاخذ بعين الاعتبار مدى وعي الشعوب وتمسكها بالدفاع عن وطنها وليس العتاد وحده من يحدد القوة.

    130
  • عيسى بوقفة

    ومن احتل المرتبة الرابعة عربيا ؟؟؟

    63
  • الطاهر-

    التصنيف يأتي حسب الخبرة في الحرب وليس حسب العتاد --لايوجد قوة في العالم كافحت الإرهاب مثل الجزائر --

    -34
  • سعيد

    لو صنفت الجزائر الأولى عالميا، و المغرب الأخير عالميا، الطريحة هي مصيركم. حكرونا حكرونا حكرونا

    23

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