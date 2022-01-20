تصنيف دولي: الجيش الجزائري الأول مغاربيا والثالث عربيا عام 2022

حل الجيش الجزائري في المرتبة الأولى مغاربيا والثالث عربيا وافريقيا في تصنيف موقع “غلوبال فاير باور” المختص في الشأن العسكري لأقوى جيوش العالم لعام 2022.

وحلت الجزائر في المرتبة الأولى مغاربيا وتلتها المغرب وتونس أما عربيا احتلت الجزائر المرتبة الـ 3 بعد كل من مصر والسعودية، وافريقيا جاء الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة بعد مصر وجنوب افريقيا وعالميا جاءت الولايات المتحدة، مرة أخرى، على رأس قائمة أفضل جيوش العالم في تصنيف “غلوبال فاير باور” لعام 2022.

ويستخدم الموقع المختص في الشأن العسكري في التصنيف أكثر من 50 عاملا لتحديد موقع 140 دولة جاءت في التصنيف الحالي، تتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها.

والدرجة المثالية هي 0.000 وكلما كان الدرجة التي تمنح للدولة أصغر كلما كان دليلا على قوة هذه الدولة، مع العلم أن القدرات النووية غير مشمولة في التقييم.

ترتيب الدول العربية:

1- مصر وجاءت الـ12 عالميا بواقع 0.1869 درجة

2- السعودية في الترتيب الـ20 عالميا بـ0.2966 درجة

3- الجزائر في الترتيب الـ 31 عالميا بـ 0.7424 نقطة

4- العراق في المركز الـ34 عالميا بـ0.5597 درجة

5- الإمارات في المركز الـ36 عالميا بـ0.5859 درجة

6- سوريا في المركز الـ47 عالميا بـ0.6953 درجة

7- المغرب في المركز الـ55 عالميا بـ0.8573 درجة

8- الكويت في المركز الـ71 عالميا بـ 1.2988 درجة

9- ليبيا في الترتيب الـ72 عالميا بـ1.4429 درجة

10- السودان وجاءت في المركز الـ73 عالميا بـ1.3383 درجة

11- تونس جاءت في المرتبة 74 عالميا بـ 1.3664 نقطة.

وفيما يلقي ترتيب الدول الـ 5 الأولى عالميا:

1- الولايات المتحدة: 0.0453 درجة

2- روسيا: 0.0501 درجة

3- الصين: 0.0511 درجة

4- الهند: 0.0979 درجة

5- اليابان: 0.1195 درجة

هذا ترتيب القوات الجوية الجزائرية في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا

ويوم 21 فيفري 2021، كشف تصنيف لموقع “غلوبال فيار باور” المختص بالشأن العسكري للدول أن القوات الجوية الجزائرية احتلت المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط والثانية إفريقيا.

ووفقا لتصنيف الموقع لسنة 2021، حول أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، فإن الجزائر تملك 551 طائرة حربية من مختلف الأنواع، متبوعة بإيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ 516 طائرة حربية.

وحلت تركيا في المرتبة الأولى في المنطقة من حيث العدد، بـ1056 طائرة حربية متنوعة، متقدمة على مصر التي كانت تتقدم خلال السنوات الماضية، حيث جاء تصنيفها في المرتبة الثانية بعدد طائرات بلغ 1053 طائرة حربية وفقاً لـ”غلوبال فاير باور”.

وفي المرتبة الثالثة حلت المملكة العربية السعودية بعدد طائرات وصل إلى 889 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على الكيان الصهيوني التي جاء ترتيبه في المرتبة الرابعة بامتلاكه 595 طائرة حربية، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 552 طائرة حربية متنوعة في تقدم ملحوظ هذا العام.

وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا التي تمتلك 462 طائرة، فيما احتلت العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 350 طائرة، وجاءت الأردن في المرتبة العاشرة بعدد 261 طائرة متنوعة.

وإفريقيا حلت الجزائر في المركز الثاني من حيث ترتيب الدول في مجال القوة العسكرية الجوية، بعد مصر ومتبوعة بجنوب إفريقيا.

ووفقا لإحصائيات 2021، يشمل الترتيب أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة، أما الطائرات قيد التطوير حاليًا أو تحت الطلب للعام القادم لا تؤخذ في الاعتبار.

تجدر الإشارة إلى أن امتلاك عدد كبير من الطائرات لا يعني بالضرورة التفوق في الجو، بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته لدى الجيوش، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.

الجزائر ثاني قوة عسكرية في إفريقيا

حلت الجزائر في المرتبة الثانية من حيث القوة العسكرية في قارة إفريقيا للعام 2021 حسب تصنيف سابق لموقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية.

وأفاد الموقع بأن الجيش الجزائري جاء في المرتبة الثانية في إفريقيا مسبوقا بمصر، فيما حل جيش جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة متبوعا بالجيش النيجيري ثم المغربي الذي جاء في المرتبة الخامسة.

وقدر الموقع عدد أفراد القوات المسلحة النشطين في الجزائر بـ 280 ألف شخص، و551 طائرة و2024 دبابة، محتلا بذلك المرتبة الـ27 عالميا.

عربيًا، احتل الجيش المصري المركز 13 عالميًا والأول، وجاء في المركز الثاني عربيًا، الجيش السعودي، حيث احتل المرتبة 17 عالميًا.

أمّا الجيش الجزائري فقد جاء في المركز الثالث عربيًا، وخامسًا الجيش المغربي، وجاءت الإمارات في المرتبة السادسة، وسابعًا العراق، وثامنًا سوريا، وتاسعًا الكويت، في حين حلّت سلطنة عمان في المرتبة العاشرة، ثم الأردن في المركز الـ 11، تلاها اليمن؛ وفقًا للتصنيف.

وضمّ التصنيف 138 دولة، واعتمد على أكثر من 50 عاملًا مختلفًا لتحديد ترتيب الدول.

ولا يعتمد الترتيب على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة لأي دولة، بل يُركّز أيضًا، على تنوع الأسلحة لتوفير توازن أفضل.

وصُنّف الجيش الأمريكي أنه الأقوى في العالم، حيث يضم 1,4 مليون عسكري نشط، 13,233 طائرة وأكثر من 6000 دبابة وميزانية قدرها 740 مليار دولار.

وفي المركز الثاني، جاء الجيش الروسي بمليون عسكري نشط، 4,100 طائرة، 13 ألف دبابة وميزانية تقدر بـ 42,1 مليار.

وتأتي الصين، الهند واليابان في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي، وهو تصنيف العام الماضي نفسه لكلٍّ منها.