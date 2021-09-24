تقرير دولي: الجزائر الأولى عربيا وإفريقيا في مجال الغواصات

كشف تقرير لموقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في مجال الغواصات.

وأوضح التقرير أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى عربيا و جاءت في المركز 15 عالميا بامتلاكها 8 غواصات تلتها مصر في المرتبة الثانية عربيا والـ 16 عالميا.

وكشف التقرير أن الصين احتلت المرتبة الأولى عالميا بـ 79 غواصة تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 68 غواصة ثم روسيا بـ 64 غواصة، كوريا الشمالية 36 غواصة، إيران 29، كوريا الجنوبية 22، اليابان 20، الهند 17، تركيا 12. كولوبيا واليونان وبريطانيا 11، فرنسا 10، باكستان 9، الجزائر وإيطاليا ومصر 8 غواصات.

وأشار موقع غلوبال فاير باور إلى أن الجيوش التي تمتلك الغواصات تستخدمها لدعم عمليات القوات الخاصة وأعمال الاستطلاع.

وأضاف الموقع أن الغواصة الهجومية الحديثة قادرة على هجوم بري وبحري من خلال الوسائل التقليدية لكنها تستخدم في المقام الأول كعنصر رادع في المياه الاقليمية.

وأوضح الموقع في تقريره أن القائمة التي نشرها اعتمدت في تقييمها على التميز بين الأنواع التي تعمل بالطاقة النووية والديزل والكهرباء ولا تأخذ في الاعتبار تصنيف الغواصات ( الهجوم التقليدي والهجوم النووي) والعمر وجودة البناء.