تطوير الهيدروجين.. محور ورشة عمل لوزارة الطاقة هذا الخميس

يشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، على افتتاح أعمال ورشة العمل لتقديم وترويج الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.

وحسب بيان لوزراة الطاقة يُعتبر هذا الحدث، الذي سيعززه حضور وزراء الطاقة والمناجم والبيئة والطاقات المتجددة والصناعة والإنتاج الدوائي، جزء من تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الهيدروجين في الجزائر.

وستشهد ورشة العمل هذه مشاركة العديد من القطاعات، ولا سيما أولئك الذين ساهموا في تطوير خارطة الطريق هذه، وهي: التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والبيئة والطاقات المتجددة، ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وكذا قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

كما ستتم دعوة الممثلين الدبلوماسيين ومختلف المنظمات الوطنية والدولية للتعرف على محاور ومراحل نشر هذه الاستراتيجية.