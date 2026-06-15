تعاون مؤسساتي لتطوير إدارة النفايات الخطرة بالجزائر

عقدت المؤسسة الوطنية للاسترجاع والتثمين (SNRV) والوكالة الوطنية للنفايات (AND) اجتماع عمل بمقر المديرية العامة للمؤسسة، خُصص لمتابعة ملف النفايات الخاصة الخطرة (DSD) وسبل مرافقة المؤسسة في هذا المجال الاستراتيجي، في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين.

وجرى الاجتماع تحت إشراف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع والتثمين، بزاحي عبد الحق، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للنفايات، برصة فاطمة، بحضور النائب المدير العام بن خدة لحسن، إلى جانب إطارات من المؤسستين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل بنود الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما فيما يتعلق بتطوير آليات التسيير المدمج للنفايات الخاصة الخطرة، ومرافقة المؤسسة في إعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بهذا النشاط، بما ينسجم مع التشريع الوطني والمعايير البيئية المعتمدة.

وشكل الاجتماع فرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات في مجال تسيير وتثمين النفايات الخاصة الخطرة، بما يساهم في تعزيز حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية، وتكريس مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى تطوير فروع تثمين النفايات وخلق قيمة مضافة، ودعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة المؤسساتية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للاسترجاع والتثمين، من خلال هذه المبادرات، التزامها بمواصلة تطوير نشاطاتها وتعزيز دورها كفاعل اقتصادي وبيئي في مجال الاسترجاع والتثمين والتسيير المسؤول للنفايات في الجزائر.